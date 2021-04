Sei mesi di via Roma a senso unico

Sei mesi di senso unico in centro Pieranica: addio al doppio senso in via Roma e via Basella.

Cambiano via Roma e via Basella

Al via l’esperimento dell’Amministrazione pieranichese, che da lunedì ha deciso che si cambia. E’ quanto annunciato dal Comune in merito alla rivoluzione che sta per investire la viabilità cittadina, con grossi cambiamenti nel centro storico del paese.

Il tratto di via Roma che va dall’incrocio con le vie Marconi e Molino fino a piazza Fontana perderà il doppio senso di marcia in favore dell’obbligo di procedere solo in direzione della piazza, dove si trova la chiesa parrocchiale. Via Basella sarà invece tutta a senso unico in direzione via Volta.

Larghezza carreggiata insufficiente

Si tratta di provvedimenti presi prima di marzo 2020, ma che a causa della pandemia sono stati rimandati finché, a più di un anno di distanza, non è stato possibile tornare sull’idea. Sarà un periodo di sperimentazione per valutare se la rivoluzione viabilistica vanti più aspetti positivi che negativi.

Di sicuro, la percorrenza a doppio senso finora sperimentata su via Roma non è esente da critiche. La larghezza della carreggiata non è omogenea e la sua strettezza in certi punti crea problemi al transito contemporaneo di due automobili.

Il nuovo tragitto dei bus

Se possibile, la situazione si è aggravata da quando gli autobus di Autoguidovie provenienti da Torlino Vimercati hanno ricominciato a passare per la strada principale di Pieranica, suscitando diversi malumori fra cittadini e automobilisti.

Non a caso il gruppo di minoranza “Pieranica per Pieranica” aveva interrogato l’Amministrazione per chiedere un intervento risolutivo, affinché gli autobus tornassero al percorso originale. Intervento che sarà parzialmente rappresentato dalle modifiche alla viabilità in atto, di cui Autoguidovie è stata tempestivamente informata e alle quali dovrà attenersi.

Sei mesi di esperimento

I cambiamenti non servono solo a tamponare le situazioni di disagio sopra descritte, ma vanno anche incontro alle esigenze della mobilità dolce. Insieme all’istituzione del senso unico, infatti, in via Roma è stato predisposto un percorso riservato a biciclette e pedoni dove è permesso circolare in entrambe le direzioni, da e verso piazza Fontana.

La segnaletica orizzontale posta in corrispondenza dei nuovi sensi di marcia è gialla per testimoniare il carattere temporaneo del provvedimento. L’Amministrazione ci tiene infatti a specificare che, se l’esperimento non dovesse funzionare, via Roma potrà sempre tornare a doppio senso di marcia.