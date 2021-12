Santa Lucia scalda i cuori dei bimbi

Festa

Con l'asinello, a cavallo o a piedi ieri sera, domenica 12 dicembre, è arrivata a Rivolta e Agnadello, con il suo carico di doni.

Santa Lucia è arrivata anche nel Cremasco, portando dolciumi ai più piccoli che l'hanno aspettata con ansia.

Santa Lucia a cavallo in quel di Rivolta

Il suo ciuchino era stanco e così a Rivolta, per aiutarla a passare di casa in casa, i contradaioli si sono attivati e le hanno recuperato un bel cavallo e qualche aiutante, e lei non ha mancato di lasciare i suoi doni ai più piccoli. Non solo, per rifocillare l'asinello affaticato, c'è chi ha messo a disposizione dei bimbi del fieno in via Dante Alighieri.

L'arrivo ad Agnadello in piazza

La Santa ad Agnadello ha fatto tappa in piazza della Chiesa nel pomeriggio, dove ha trovato musica e danze grazie alla scuola di ballo New Style Dance e all’associazione Amici per la Scuola. Col suo asinello e un elfo a darle una mano, ha regalato dolci a tutti i bambini che la aspettavano ansiosi.

Polemiche a Pandino

La Santa più amata dai piccini quest'anno non ha sfilato per via Umberto I come da tradizione, anche se ha lasciato i suoi regali nelle case dei bimbi. All'ultimo momento la difficoltà di trovare un asinello adatto a trainare il carretto ha mandato a monte tutto. Una delusione che ha suscitato non poche polemiche.