Santa Lucia porta il nuovo sottopasso di Santa Maria della Croce a Crema

È stato aperto oggi, venerdì 13 dicembre, a Crema, il nuovo sottopasso stradale in sostituzione del passaggio a livello di viale Santa Maria della Croce. L’opera, realizzata da Rfi e cofinanziata da Regione Lombardia, consentirà di snellire il traffico stradale e ferroviario, oltre che ricucire urbanisticamente la zona "tagliata" dalla ferrovia. Insieme al sottopasso è stata anche realizzata una corsia ciclopedonale rialzata, larga 2,50 metri.

Nuovo sottopasso di Santa Maria della Croce

Un'inaugurazione che "segna un nuovo inizio per la vivibilità di Crema" commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

"Il sottopasso, finalmente, consente di unire la città con ricadute positive sulla qualità della vita dei cremaschi, sulla viabilità, sulla sicurezza stradale e la regolarità del servizio ferroviario. L’intervento è uno dei tasselli del più ampio progetto di riqualificazione della stazione di Crema, che prevede il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, la promozione della mobilità integrata e intermodale e il miglioramento della qualità urbana della città nella zona della stazione. Un risultato raggiunto grazie alla fattiva collaborazione tra Comune, Rfi e Regione Lombardia, il cui contributo ha rappresentato l’opportunità per raggiungere l’obiettivo di soppressione del PL con tempistiche certe”.

Un monolite di cemento armato lungo 21 metri

Il sottopassaggio che interessa la linea ferroviaria Cremona–Treviglio è stato realizzato con un monolite in cemento armato di circa 10,5 metri di larghezza, 5,9 metri di altezza e 21 metri di lunghezza, con due impalcati, a monte e a valle, di circa 8 e 14 metri, per una lunghezza complessiva di circa 43 metri, ed è dotato di un impianto di illuminazione a Led di ultima generazione. L’investimento, pari a 10 milioni di euro, è stato finanziato per il 4,7 milioni di euro da Rfi e per il 5,3 milioni di euro dal Comune di Crema, di cui 1,7 milioni di fondi trasferiti dalla Regione Lombardia attraverso il Patto per la Lombardia.