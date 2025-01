Sanità: addio alle ricette "bianche", ma in Lombardia la transizione sarà morbida

A partire dal 2025, la legge di Bilancio prevede in tutta Italia la completa "dematerializzazione" delle prescrizioni di farmaci ed esami. Ma almeno per quanto riguarda le ricette "bianche" - quelle cioè per prodotti e prestazioni medici non a carico del Sistema sanitario nazionale - in Lombardia la transizione sarà lenta. Lo precisa nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 gennaio, una nota della Direzione generale del Welfare di Regione Lombardia diramata a tutti i medici e ai farmacisti. Sarà "temporaneamente possibile continuare a emettere prescrizioni cartacee per medicinali e prestazioni ambulatoriali non a carico del SSN", almeno "per evitare disagi ai cittadini durante la fase di transizione che porterà alla completa digitalizzazione delle ricette mediche".

Ricette bianche, proroga (temporanea) da Regione al cartaceo

"Le farmacie saranno autorizzate a erogare medicinali sulla base di ricette cartacee non dematerializzate, assicurando così la continuità del servizio farmaceutico - si legge nella nota - Gli enti privati autorizzati potranno continuare a fornire prestazioni ambulatoriali non a carico del SSN sulla base di ricette bianche cartacee".

Solo digitale per le prescrizioni a carico del SSN

"La dematerializzazione riguarderà le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale", le prescrizioni a carico dei cittadini. "Si attende ora l’emissione di indicazioni operative da parte delle amministrazioni nazionali competenti (Ministero dell’Economia e delle Finanze, SOGEI, Ministero della Salute e AIFA) per completare la transizione e uniformare il sistema su tutto il territorio nazionale - conclude la nota del Welfare lombardo - L’obiettivo della digitalizzazione è garantire una maggiore efficienza e sicurezza nel processo di prescrizione medica, migliorando l’accessibilità ai servizi sanitari per tutti i cittadini.