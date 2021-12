Sabato al Museo dell'acqua la premiazione del concorso "Emozioni sul Serio"

Casale Cremasco

Appuntamento alle 10.30 al Museo dell'acqua.

Rogge, canali, corsi d'acqua e le bellissime specie animali che li abitano: sono loro i protagonisti della 12esima edizione del concorso fotografico "Emozioni sul Serio: le vie d’acqua nel Parco del Serio" che sabato si concluderà con la premiazione prevista alle 10.30 all'interno del Museo dell'acqua di Casale Cremasco.

Ben 40 fotografi per il Parco del Serio

Una quarantina i fotografi partecipanti, provenienti anche da comuni non toccati dal Parco del Serio, che hanno inviato i loro lavori apprezzati e giudicati di buon livello, dalla giuria presieduta dal fotografo amatoriale naturalista Sergio Mazzoleri, e per il Parco, dal responsabile del settore ecologia e ambiente Ivan Bonfanti e dalla direttrice Laura Comandulli.

L'acqua come risorsa

Tema del concorso, come detto, le vie d’acqua del Parco, con fontanili, rogge, uccelli acquatici, che caratterizzano un territorio anticamente occupato da boschi ed estese zone umide, oggetto nel corso dei secoli di numerosi interventi di bonifica volti a favorire l’attività agricola. È nata così la fitta rete di rogge e canali, che consentono oggi da un lato di irrigare le aree coltivate, dall’altro di drenare le acque in caso di forti eventi meteorici, contribuendo a realizzare, quando dotate di una fascia spondale di arbusti e alberi, la rete ecologica regionale, in grado di consentire spostamento, alimentazione e rifugio per numerose specie di animali e piante.

Foto con i droni e sezione social

Ma il concorso fotografico “Emozioni sul Serio: le vie d’acqua nel Parco del Serio” ha offerto anche nuovi punti di vista, grazie alle foto scattate dai droni, con viste particolari che arricchiscono le possibilità di vedere il nostro territorio. Per la sezione social invece, il cui termine per l’invio delle foto è prorogato fino a domani, giovedì 9 dicembre, il tema è libero, purché l’oggetto delle foto sia un luogo sito all’interno del Parco Regionale del Serio.

Il calendario 2022

La premiazione di sabato sarà l’occasione per presentare e avviare la distribuzione del calendario ufficiale 2022 del Parco, che oltre alle foto vincitrici del concorso, presenta altri scatti dei partecipanti, giudicati meritevoli di pubblicazione. Per il presidente Basilio Monaci, “la finalità di questo tipo di iniziative è quella di invitare i visitatori a scoprire ancor di più i luoghi del nostro Parco, tornando a frequentarlo in sicurezza”.