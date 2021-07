Rivoluzione parchi: nuovi giochi e manutenzioni

Rivoluzione parchi: interventi di manutenzione e aggiunta giochi in tutti i giardini del paese.

I lavori al parco del centro sportivo

Gli interventi sono cominciati dal parco di via Roma, uno dei più grandi e frequentati, sul quale si sono concentrati gli sforzi maggiori di Amministrazione e volontari, che a maggio avevano già svolto lavori di fresatura e verniciatura di tutte le panchine e del tavolo da pic-nic.

Qui sono stati predisposti i basamenti per due nuove installazioni: un gioco-castello e un nuovo scivolo. Contestualmente alla posa dei nuovi giochi verranno riparati l’altalena basculante e lo scivolo del trenino, che il mese scorso sono rimasti danneggiati in seguito all’azione dei vandali.

Nuova altalena in via Salvo D'Acquisto

Novità anche ai giardini di via Salvo D’Acquisto, dove l’Amministrazione ha previsto la posa di una nuova altalena, oltre a una manutenzione delle installazioni più vecchie.

Pavimentazione anti-trauma in via Del Perdono

Manutenzioni anche nel parchetto di via Del Perdono dove, oltre alla regolare manutenzione, è stata predisposta una nuova pavimentazione anti-trauma.

Infine, anche il giardino della scuola dell’infanzia ospiterà un nuovo gioco.

I lavori sono iniziati a metà luglio e, salvo inconvenienti, dovrebbero terminare entro la fine di settimana prossima. La cifra investita dall’Ente di via Stanislao Giani è di circa 60mila euro.