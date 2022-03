Riqualificazione della Sp 2: via libera al progetto

Approvato il progetto di fattibilità economica per la riqualificazione della Sp 2.

Lo ha deliberato la Provincia, che ha stanziato 1 milione di euro per la messa in sicurezza della Crema-Vailate, della Sp 415 e della Sp 90.

"Dalle ispezioni in sito si sono riscontrati vari tratti oggetto di forte degrado della pavimentazione con fessurazioni, rotture a blocchi e interventi di chiusura buche - si legge nel verbale della delibera firmato dal presidente Paolo Mirko Signoroni - Ciò determina una perdita della capacità portante della strada e una sensibile diminuzione del comfort di guida e della sicurezza della circolazione".

"Per ripristinare i tratti ammalorati - prosegue la delibera - si rende necessario intervenire con fresatura della pavimentazione, adeguamento e potenziamento del pacchetto bituminoso con l’impiego, ove necessario, di doppio strato di conglomerato ad alto modulo e l’utilizzo di bitumi modificati".

Appresa la notizia, la minoranza "Vailate per cambiare pagina" ha rilasciato una nota di ringraziamento al presidente provinciale.

"Vogliamo ringraziare pubblicamente il presidente della Provincia Paolo Mirko Signoroni e il consigliere provinciale Matteo Gorlani per essersi presi a cuore le varie segnalazioni sfociate, il 7 marzo, nel progetto per la messa in sicurezza della provinciale".