Riqualificazione del parco "Tarenzi": dalla Regione 500mila euro

Sergnano

Nel parco sorgerà la "Casa della cultura", sede del corpo bandistico

Dalla Regione arrivano 500mila euro per la riqualificazione del parco "Tarenzi".

Parco Tarenzi a nuovo

La graduatoria del bando per la rigenerazione urbana ha premiato il Comune, che vi aveva partecipato con un progetto molto caro alla cittadinanza. Si tratta, oltre a una generale riqualificazione del "Tarenzi", della costruzione della "Casa della cultura".

L'importo si aggira intorno ai 783mila euro, ma grazie al cofinanziamento regionale, all'Amministrazione costerà solo 283mila euro. La parte a carico dell'Ente, tuttavia, non uscirà propriamente dalle casse comunali. Il denaro necessario verrà prelevato dal fondo delle compensazioni di "Stogit".

La "Casa della cultura"

L'edificio attualmente presente nel parco, che ospita per una parte la sede del corpo bandistico e per un'altra il deposito comunale, verrà demolito per fare posto alla nuova "Casa della cultura". Quest'ultima, provvista di diversi locali, sarà la sede del corpo bandistico "San Martino", che potrà fare le prove nella grande sala insonorizzata, destinata anche ad altre manifestazioni musicali e culturali.

Al via l'iter per l'assegnazione dell'appalto

“Ora possiamo finalmente partire con l’iter per l’assegnazione degli appalti - ha commentato il sindaco Angelo Scarpelli - Innanzitutto al parco Tarenzi e per la Casa della cultura, così da dare anche alla banda una nuova sede come promesso in campagna elettorale, poi per gli altri cantieri previsti, tutti importanti per il nostro paese. Ringrazio la Giunta e i consiglieri di maggioranza per aver sempre sostenuto queste nostre scelte, i tecnici comunali e i progettisti per il buon lavoro svolto, evidenziato anche dal fatto che il progetto è stato accolto e finanziato a pieno titolo dal bando regionale, i funzionari e tutti i dipendenti comunali per la grande professionalità dimostrata”.

Due anni e mezzo di Amministrazione Scarpelli

Anche il capogruppo di maggioranza Mauro Giroletti ha esultato per il contributo ottenuto, facendo un bilancio dell'attività dell'esecutivo, che si trova al giro di boa.

“In metà mandato - ha detto - due anni e mezzo tra l’altro funestati da gravi emergenze come la tromba d’aria di agosto 2019 e la pandemia Covid-19, questa Giunta comunale, supportata dal lavoro corale di tutta la maggioranza consiliare, ha saputo chiudere la trattativa con Stogit per i fondi di compensazione e portare a casa un bando da mezzo milione di euro per la rigenerazione urbana. Un milione e mezzo di euro in totale per opere pubbliche, che saranno quindi tutte finanziate con risorse aggiuntive che non peseranno sulle casse comunali e soprattutto senza ricorrere a nessun mutuo, come con troppa leggerezza purtroppo è stato fatto in passato. In conclusione, penso che questo sia un risultato assolutamente e oggettivamente positivo per il futuro del paese, a prescindere da come la si pensi in merito all’operato dell'amministrazione. Ora tutti al lavoro, come sempre, per il bene della nostra comunità”.

Le altre opere previste

Fra le opere pubbliche che verranno realizzate nel prossimo futuro, ci sono la sistemazione della piazzola ecologica, la costruzione di un nuovo magazzino comunale, la realizzazione di un’area verde con parco giochi nel quartiere "Villaggio S. Antonio", l’ampliamento del bar del centro sportivo e la sistemazione dell’area spettatori del campo da calcio, inclusi bar, biglietteria e servizi igienici.