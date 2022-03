Riqualificazione del centro sociale: arriva mezzo milione

Spino d'Adda

Con i fondi regionali verranno rifatti tetto e cappotto, sostituiti i serramenti e installati una pompa di calore e dei pannelli solari.

Un contributo regionale di 500mila euro per la riqualificazione energetica del centro sociale.

Fondi dal bando di rigenerazione urbana

Il denaro arriva dai fondi del bando di rigenerazione urbana, a cui aveva aderito la passata Amministrazione.

Gli interventi avranno un costo complessivo di 700mila euro e la parte rimanente sarà parzialmente coperta dai 150mila provenienti dal contributo del «Gestore dei servizi energetici» (Gse).

Gli interventi al centro sociale

Il centro sociale di via Pascoli è del 1977 e include 17 alloggi comunali.

Con i fondi a disposizione, l’Amministrazione vuole renderlo un edificio a energia quasi zero (Nzeb), ovvero a elevata efficienza energetica. Per raggiungere l’obiettivo, verranno rifatti tetto e cappotto, sostituiti i serramenti e installati pompa di calore e pannelli solari.