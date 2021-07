Rifiuti "sbagliati": interrogazione sulla piazzola ecologica

Elettrodomestici abbandonati nella piazzola, fotocellula malfunzionante e assenza di cassonetti per le macerie edili: la minoranza di Torlino Vimercati denuncia i disservizi nella gestione della piazzola ecologica.

I problemi della piazzola ecologica

Lo fa attraverso un’interrogazione che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale.

I consiglieri di "NuovaVita per Torlino" Andrea Ladina, Oscar Stefanini e Donka Dimova hanno documentato fotograficamente la presenza di frigoriferi e latte di vernici, che dovrebbero essere conferiti alla piazzola consortile di Pandino e non a Torlino. Risulta anche un malfunzionamento della fotocellula in entrata, circostanza che favorisce l’ingresso da parte di ignoti, ai quali non viene quindi richiesto di strisciare il badge.

Aggiungere un cassonetto per le macerie edili

Un altro difetto, secondo la minoranza, è la mancanza di un cassonetto per le macerie edili, utile affinché i privati possano depositare quelle legate a lavori realizzati nelle abitazioni.