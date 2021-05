Restyling del parco del centro sportivo

Fresature e verniciature al parco vicino al centro sportivo di Vailate: i volontari preparano l’area verde per la bella stagione.

Volontari al lavoro in via Roma

Merito di Luigi Zambelli restauratore di professione, marito della consigliera Katia Barbati, che insieme ai volontari Cesare Ferla e Massimo Uberti ha intrapreso un lavoro di riqualificazione che renderà felici tutti i vailatesi. Il parco di via Roma, frequentato da tante famiglie per via della presenza di ampi spazi e giochi per bambini, è stato sottoposto a una serie di interventi migliorativi.

Il restyling del parco

Le panchine, che soffrivano dell’usura dovuta al tempo e agli agenti atmosferici, sono state smerigliate e ridipinte. Non solo quelle in cattivo stato, ma proprio tutte quelle presenti nel parco: sette in totale. Anche il tavolo da pic-nic è tornato all’antico splendore, grazie anche alle capacità professionali dei volontari.

Il commento del sindaco