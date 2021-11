Quintano onora il soldato Pietro Giovanni Degli Agosti

Onori al soldato Pietro Giovanni Degli Agosti, una chiesa gremita ha assistito alla cerimonia di conferimento del diploma di benemerenza e il titolo di presidente onorario della "Federazione provinciale combattenti e reduci" al veterano 98enne.

La celebrazione si è svolta nella chiesa parrocchiale di san Pietro apostolo, in presenza di una delegazione dell’Amministrazione comunale, degli alpini e delle sezioni delle associazioni dei combattenti e reduci di Quintano, Cremosano, Casaletto Vaprio e Pandino.

Al termine della messa, scandita a più riprese dal suono solenne della tromba, sull’altare sono salite la sindaca Elisa Guercilena e la presidente della "Federazione provinciale combattenti e reduci" Giovanna Ginelli, che ha pronunciato un toccante discorso in onore del veterano quintanese.

"Non ancora 20enne era già soldato, prima a Milano e poi a Vicenza, nel terzo reggimento celere di artiglieria - ha detto, ripercorrendo il cammino di Degli Agosti - In quella caserma visse gioia, dolore e paura. La gioia per l’armistizio dell’8 settembre 1943 e il dolore e la paura perché il giorno dopo tutti furono rinchiusi su un treno e deportati dalle SS, prima in Lussemburgo e poi in Germania per lavori umilianti e continuamente denutriti, minacciati e insultati. Il soldato Pietro subì diversi spostamenti e, pur nelle difficoltà per trovare cibo e per la sua salute, riuscì, grazie alla bontà delle persone e delle famiglie che incontrò in questa vita da prigioniero, a sopravvivere e tornare in Patria, grazie anche ai soldati americani che liberarono lui e tanti suoi fratelli di sventura".