Prenotazione vaccino: come i cittadini stranieri possono accedere al portale

Anche i cittadini stranieri possono prenotare il vaccino anti-Covid.

Accesso al portale anche per gli stranieri

Come riportato da Prima Bergamo, da venerdì 25 giugno il portale regionale non soltanto è abilitato per modificare la data del richiamo, ma garantisce l’accesso ai cittadini non italiani, cittadini stranieri temporaneamente presenti inclusi.

"La Prefettura – spiega il direttore generale dell’Ats Massimo Giupponi - ha raccolto e trasmesso i dati dei soggetti coinvolti dalla procedura di emersione e Regione Lombardia, attraverso Poste Italiane, ha potuto attivare la nuova funzionalità".

Come funziona

Gli interessati potranno accedere al sistema di prenotazione in piena autonomia, direttamente dal portale di prenotazione (prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) e cliccare su “Prenota il vaccino”.

Collegandosi alla pagina “Gestione appuntamento per il Vaccino anti Covid-19” si potrà selezionare la voce “Se sei uno straniero in possesso del codice Stp, di un codice fiscale italiano o di un codice univoco a 11 cifre emesso dalla Prefettura, effettua una richiesta di abilitazione alla prenotazione al seguente link”. Entro uno o due giorni dalla richiesta di registrazione dei propri dati, i cittadini potranno collegarsi nuovamente alla piattaforma e prenotare la vaccinazione.

Dopo la fase di pre-adesione

Dopo la fase di pre-adesione, si dovrà selezionare dal menu a tendina la voce corrispondente alla propria categoria e inserire il codice fiscale o il codice univoco ad 11 cifre emesso dalla Prefettura, mentre i cittadini stranieri temporaneamente presenti dovranno selezionare dal menu a tendina la voce corrispondente alla propria categoria e inserire il relativo codice Stp. Prima di proseguire con la scelta dell’appuntamento dovranno aver preso visione dell’informativa privacy.