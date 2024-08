Polizia locale, Arzago entra in convenzione con Vailate, Misano e Capralba

Si allarga la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia locale: sino a fine anno all'accordo, in atto da diversi anni ormai, tra i Comuni di Vailate, Misano e Capralba si unirà anche Arzago con i suoi due agenti. La decisione è già stata votata sia in Consiglio comunale ad Arzago che a Misano.

Polizia locale, un nuovo accordo a quattro Comuni

Unire le forze per migliorare i servizi e per garantire, se possibile, maggior sicurezza ai cittadini e sempre più pattugliamenti sul territorio a cavallo tra la Bassa bergamasca e l’Alto cremasco. E con questo spirito che le Amministrazioni comunali di Misano, Vailate e Capralba hanno aperto all’ingresso nella convenzione - già in essere tra i tre Comuni da diversi anni - per la gestione del servizio di Polizia locale al Comune di Arzago. L’accordo, in via sperimentale, durerà sino alla fine dell’anno ed è stato già approvato nei Consigli comunali di Misano, lunedì, e Arzago, martedì.

"Questa è una novità. Noi siamo stati contattati dal Comune di Vailate un po’ di mesi fa per capire se eravamo interessati ad aderire alla convenzione per i servizi di Polizia locale in essere tra Vailate, Misano e Capralba per la gestione di alcuni servizi di Polizia locale - ha spiegato il sindaco di Arzago Ugo Rivabene in Aula -. Noi abbiamo detto di sì. Nel frattempo ci sono state le elezioni ed alcune Amministrazioni sono cambiate, tipo Misano ha cambiato sindaco, e vista l’approssimarsi della stagione estiva che necessita ovviamente di maggior pattugliamento del territorio della Polizia locale nelle fasce serali o notturne, come la presenza alle manifestazioni organizzate dai Comuni, ci siamo trovati attorno a questa convenzione con i tre Comuni. E’ una convenzione “leggera”, durerà sino a fine anno e la facciamo per il periodo estivo per avere maggior presenza sul territorio, permetterà di condividere il personale e di mettere a disposizione i mezzi lavorativi che ogni Comune ha e le dotazioni tecnico-strumentali. Il responsabile coordinatore della convenzione sarà il comandante di Vailate Fausto Tovo , che ha molta esperienza in tal senso. La turnazione, serale e festiva, dipenderà dalla disponibilità che darà il personale ma confidiamo nell’esperienza del comandante Tovo. Terminata questa esperienza, a fine anno, valuteremo se continuare anche l’anno prossimo o se valutare altre convenzioni"

Come verranno gestiti i servizi di pattugliamento e le turnazioni, soprattutto per quanto riguarda i servizi serali, sarà il comandante della convenzione a stabilirlo in base anche alla disponibilità degli agenti.

"Nel monte orario giornaliero un agente non può svolgere continuativamente servizio sia in diurno che in serale - ha precisato il vicesindaco Antonello Bacis, rispondendo al capogruppo di minoranza Stefano De Caro -. Poi sul numero degli addetti il Comune di Misano è l’unico che ha due vigili, Capralba non ne ha nessuno, noi ne avremo uno disponibile (alla turnazione, ndr) e il Comune di Vailate altrettanto. Quindi, diciamo che il personale in servizio non è molto e i pattugliamenti andranno ben programmati".

La convenzione in Consiglio comunale ad Arzago è stata approvata all’unanimità.

Il via libera a maggioranza anche a Misano

Il giorno prima il documento è passato a maggioranza - con l’astensione della minoranza "Lega Misà2 - anche in Aula a Misano.

"La convenzione così allargata al Comune di Arzago garantisce a tutti i Comuni una spesa pressoché pari a zero perché ogni Comune paga le ore di servizio che vengono svolte sul rispettivo territorio comunale - ha spiegato il sindaco Ivan Tassi -. La convenzione allargata ad Arzago scadrà a fine anno, dopo di che verranno fatte le valutazioni sul funzionamento del servizio".

La capogruppo di minoranza Daisy Pirovano di Lega Misà pur dicendosi soddisfatta che l’Amministrazione abbia messo mano alla convenzione in essere, allargandola ad un Comune, invece che scegliere di percorrere una strada nuova, ha chiesto se nel nuovo accordo siano previste migliorie per quanto riguarda i servizi sul territorio misanese e su quante risorse di personale possa contare la convenzione.

"Capralba ad oggi è senza agente, a Vailate c’è un pensionamento in vista e quindi abbiamo accolto la richiesta di allargamento della convenzione - ha risposto il sindaco Tassi -. Per quanto riguarda l’implementazione dei servizi l’accordo con i sindaci era quello prima di portare la convenzione in approvazione nei rispettivi Consigli comunali e poi entrare nel dettaglio della gestione del “Progetto Sicurezza”. Con l’ingresso di Arzago sino a fine anno ci sono due agenti in servizio che daranno una aiuto a Misano anche e soprattutto per Capralba che è in una situazione più delicata per quanto riguarda la Polizia locale".

