Pioggia di premi per San Giacomo: dalle benemerenze civiche alle borse di studio

Giornata dedicata alle premiazioni alla fiera di San Giacomo: neo-diciottenni, benemerenze civiche, spinese dell’anno e alunni meritevoli, tutti hanno ricevuto un riconoscimento.

Costituzione ai neo 18enni

Domenica scorsa, oltre la tradizionale fiera di San Giacomo con balli e buon cibo, la Cascina Carlotta è stata teatro di numerose premiazioni. Si è partiti la mattina, quando l’Amministrazione comunale ha sperimentato una novità per il paese, la consegna ai ragazzi neo-diciottenni una copia della Costituzione italiana.

"Essere maggiorenni significa avere il diritto di voto, un diritto che vi permette di esprimere le vostre opinioni e di influenzare le decisioni che riguardano il futuro della nostra comunità e della nostra nazione – ha introdotto la premiazione il sindaco Enzo Galbiati - Utilizzate questo diritto con saggezza e consapevolezza, partecipando attivamente alla vita politica e sociale. In questo giorno speciale, voglio anche ricordarvi l'importanza dei valori di solidarietà, rispetto e giustizia. Siate sempre pronti a tendere una mano a chi ne ha bisogno, a rispettare le diversità e a difendere i diritti di tutti. Solo così potremo costruire una società più equa e solidale".

Al termine della consegna, tutti i ragazzi si sono potuti rinfrescare con un ottimo aperitivo offerto dalla Pro loco. Questa novità ha riscosso un notevole successo, tant’è che l’Amministrazione comunale ha pensato di renderlo un appuntamento fisso annuale.

Premi alle attività e alle associazioni

La sera le premiazioni sono iniziate consegnando un riconoscimento ai negozi e attività che si sono distinti: Lucia Petrosino, titolare dell’asilo nido bilingue "Piccoli Passi" per i primi 10 anni di attività, e Flavio Leoni, titolare del negozio "Flavio Easy Look" per i 40 anni di attività.

Successivamente è stato consegnato il Premio alla solidarietà all’associazione "Solidarietà ODV" che ha aiutato moltissimi spinesi, specialmente i più fragili. Sul palco a ricevere il riconoscimento è salito il presidente Stefano Rancati e la segretaria Ornella Marchesi.

Borse di studio

Come terza categoria di premi, sono stati celebrati gli alunni più meritevoli delle classi medie che hanno ricevuto una valutazione superiore o uguale al nove: Vittoria Maria Adam, Leonardo Mariani, Rebecca Napolitano, Andrea Pascarella, Alice Acerbi, Aurora Cobuzzi, Angelo Giannotta, Gaia Bertocchi, Andrea Cannazzaro, Isabelli Iezzi, Andi Kasa e Chiara Mazzini.

Benemerenze civiche

Per concludere, come già anticipato lunedì in Consiglio comunale, la premiazione ufficiale delle benemerenze civiche a Roberto Leoni, storico fotografo spinese, e a Francesco Paolo Castigliola, preziosissimo “tuttofare”, e alla spinese dell’anno Eugenia Locatelli per il grande contributo alla comunità come volontaria.

"Sono molto emozionata e onorata nel ricevere questo riconoscimento – ha dichiarato Locatelli – Questo luogo mi riempie il cuore pensando a tutte quelle “Feste dell’Unità” che ho organizzato in passato. Non avrei mai potuto dedicare il mio tempo agli spinesi se non fossi stata circondata da persone che mi hanno sempre appoggiato. Sono stata molto fortunata, ringrazio tutte questi miei compagni e colleghi e naturalmente l’Amministrazione per avermi candidato a questo premio speciale".

