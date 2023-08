Pieranica, verso il via i cantieri per il nuovo asilo nido e per la riqualificazione della ex primaria

I lavori per la costruzione dell’asilo nido e per la riqualificazione dell’ex scuola elementare di Pieranica partiranno dopo l’estate. Parola del sindaco Valter Raimondi che, con il compimento di queste due opere pubbliche, riuscirà a mantenere tutte le promesse fatte in campagna elettorale prima della fine del suo mandato, fissata nel 2024.

Il sindaco Raimondi: "Così completiamo il programma elettorale"

«Dopo le vacanze, ci concentreremo sull’avvio di queste due opere che di fatto completeranno il nostro programma elettorale – ha riferito il primo cittadino alla stampa – Per l’asilo nido, che sorgerà accanto alla scuola materna, abbiamo ricevuto un contributo pubblico di 720mila euro. L’obiettivo è attivare questo servizio a partire da settembre 2024. Per quanto riguarda invece l’ex scuola, verrà riadattata allo scopo di ospitare la biblioteca comunale e un centro sociale per anziani, con una stanza che sarà riservata al Comune, che vi trasferirà i servizi sociali oppure il comando di polizia locale. Questo lo dobbiamo ancora decidere, mentre i locali lasciati liberi dalla biblioteca saranno occupati interamente dagli ambulatori comunali, che così verranno ampliati. Ovviamente i tempi dell’intervento sull’ex elementare saranno più brevi rispetto al nuovo nido».

Oltre ai 720mila euro stanziati per il nido, Raimondi ha spiegato anche come verranno ripartite le risorse economiche comunali tra le due opere: «Per l’ex scuola abbiamo ricevuto un contributo dal bando per la rigenerazione urbana pari a 320mila euro, cui aggiungeremo 50mila euro di fondi comunali, la stessa somma che andremo ad aggiungere al progetto del nuovo asilo nido».