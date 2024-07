Piera Macchi compie 100 anni. Il segreto? "Sorridere, non costa nulla"

Una centenaria che non dimostra la sua età: stiamo parlando di Piera Macchi, che alcuni giorni fa a Vailate ha spento cento candeline.

In festa per Piera Macchi

Per festeggiare al meglio l’ambito traguardo del secolo di vita Piera Macchi si è circondata dei suoi cari all’interno della sua casa di piazza Cavour: la figlia Onelia, storica maestra di Vailate attualmente in pensione, il figlio Alberto, nipoti e pronipoti. Ha ricevuto anche diverse visite molto gradite, tra cui quella del parroco don Natalino Tibaldini, quella del sindaco Andrea Trevisan che si è detto "emozionato e felice per un incontro arricchente come esempio di senso civico e di amore per il paese", degli assessori della Giunta comunale e infine dei cugini della famiglia Macchi. Piera Macchi ha riservato sorrisi e gesti gentili per tutti coloro che sono venuti a festeggiarla con affetto, come ha sempre dimostrato nella sua lunga vita. Gentilezza, eleganza e sensibilità sono sempre stati i suoi punti di forza.

Tanti ricordi

È poi arrivato il momento dei ricordi di Piera Macchi: tanti momenti e aneddoti del passato ripercorsi come un fiume in piena e raccolti in un libro fotografico che i figli le hanno regalato come sorpresa. La neocentenaria, nella sua vita, è stata commerciante ma è conosciuta da tutti in paese per la sua presenza attiva nella vita sociale, comunitaria e di volontariato. È stata infatti una delle volontarie del centro ricreativo "Caritas" intitolato ai suoi cognati Aldo Fontana e Ornella Cervi. Rimasta vedova (era sposata con Gino Fontana) non ha mai smesso di impegnarsi per gli altri.

Il segreto di longevità

E il suo segreto di longevità?

"Sicuramente l’ottimismo - ha dichiarato la figlia - che non è mai venuto meno come non sono mai mancate da parte sua la bontà e l’altruismo verso tutte le persone che l’hanno conosciuta. E lei ce lo ricorda spesso: un sorriso non costa nulla e fa felice tanta gente".

Piera Macchi, infine, ha consegnato al sindaco una lettera in cui gli raccomanda la cura del paese, dimostrando un profondo senso civico.

«Sono nata a Vailate e ho trascorso qui tutta la mia vita. Amo il mio paese e sono orgogliosa di essere una delle più anziane residenti. Ho sempre votato fin dalla prima volta e mi sono sempre interessata a ciò che accadeva nel nostro Comune, come dovrebbe fare ogni cittadino. Ora tocca a voi giovani mantenere bello e accogliente Vailate".

Vuoi restare sempre aggiornato?

"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/ 0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h