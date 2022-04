Pier Giorgio Bruschi undicesima vittima dell'eccidio di Spino d'Adda

Pier Giorgio Bruschi è stato riconosciuto come l'undicesima vittima dell'eccidio di Spino, consumatasi in paese il 27 aprile 1945.

L'ufficializzazione è arrivata durante la cerimonia del 77° anniversario della Liberazione, alla quale hanno partecipati circa 300 spinesi, fra cui numerosi bambini e ragazzi delle scuole del paese, i rappresentanti delle associazioni, dell'Arma e la Protezione civile. L'evento ha avuto inizio alle 9, con la celebrazione della messa in ricordo dei caduti nella parrocchiale del paese.

Alle 10, nella piazza del Comune si è tenuto il cerimoniale con alzabandiera, posa della corona e riconoscimento ufficiale di Pier Giorgio Bruschi come vittima dell'eccidio di Spino d'Adda. Il suo nome è stato aggiunto alla lapide dedicata alle altre dieci vittime che persero la vita nella strage nazista di quel giorno. Allora neonato, Pier Giorgio era in braccio alla madre, quando un soldato nazista la spintonò, facendolo cadere e sbattere il capo. Il piccolo morì due mesi più tardi, per le ferite riportate.

Presente all'evento la sorella Ludovica Bruschi, che ha ricevuto dall'Amministrazione una pergamena che ufficializza l'inserimento di Piergiorgio fra le vittime.

Alle 10.30 i partecipanti si sono recati al cimitero, dove è stata deposta una corona alla cappella dei caduti.

Durante il suo discorso, il sindaco Enzo Galbiati ha condannato la guerra attualmente in corso in Ucraina e ricordato il dovere di ciascuno di difendere la pace. Dopo aver citato le parole del padre costituente Piero Calamandrei, il primo cittadino si è concentrato suill'impegno civile e i principi della Resistenza.

"La Resistenza chiuse la fase della dittatura e portò l'Italia all'approdo della libertà, della democrazia e della Costituzione - ha detto - La riconquistata Libertà è quindi un dono prezioso della Resistenza. La Resistenza è stata una rivolta morale contro le barbarie i soprusi e l’ingiustizia nazifascista di allora. Per la difesa degli ideali di libertà, di giustizia, di solidarietà. Molte cose sono cambiate da quegli anni, ma gli ultimi eventi ci dicono che la resistenza deve essere un dovere che ogni cittadino deve trasmettere ai propri figli, alle proprie generazioni affinché non succeda quello che da noi è successo negli anni 1940-1945 e che oggi sta accadendo qui alle porte dell’Europa, in Ucraina. La nostra Costituzione, quindi, è allo stesso tempo il frutto e la custodia dei valori della Resistenza. Ogni giorno bisogna vigilare sulla libertà, dando il proprio contributo alla vita politica, per questo la Festa della Liberazione è importante e preziosa perché ci ricorda che la libertà, non è mai data per sempre, o acquisita, come un bene che si possiede. La Liberazione è un impegno che non ha mai fine, una conquista continua, una costruzione senza sosta. La libertà è partecipazione, la libertà è un privilegio per chi ama condividerla, per chi sa che mai sarà libero, finché non saranno liberi tutti, ma proprio tutti. E con questi sentimenti, ringraziandovi per la presenza e la partecipazione, auguro a tutti un buon 25 Aprile. Viva la Resistenza, viva la Costituzione, viva l'Italia".