Petardi e botti: le regole a Treviglio per Capodanno 2024

Puntuale come ogni Capodanno, anche a Treviglio sono arrivate a poche ore dal Veglione di San Silvestro le consuete direttive del Comune sull'utilizzo di petardi e fuochi d'artificio. Ecco qualche spiegazione in merito, sulle regole piuttosto stringenti decise dal Comune e condizionate alla categoria pirotecnica di cui fanno parte i "botti". Obiettivo, ovviamente, tutelare la sicurezza delle persone (e degli animali), scongiurando i soliti ormai "tradizionali" incidenti che pure, per fortuna, da qualche anno a questa parte sono in diminuzione.

Treviglio, l'ordinanza sui botti

I fuochi d'artificio "tradizionali" sono obbligatoriamente catalogati dai rispettivi produttori in quattro categorie: F1, F2, F3 e F4, in ordine di potenziale pericolosità. Insieme al marchio CE, su ogni fuoco in vendita dev'essere esplicitata la categoria di appartenenza.

Classe F1

A Treviglio non c'è alcun limite specifico per l'utilizzo di botti in categoria F1: si tratta generalmente di prodotti assolutamente innocui, come stelline, party poppers, petardini da lanciare al suolo.

In ogni caso, l'accensione dei fuochi d'artificio dovrà terminare alle 2 del mattino di Capodanno.

Classe F2

Diverso il discorso per i botti di classe F2, diffusissimi: si tratta di piccoli razzi, candele romane, piccoli "bengala" e fontane (ma attenzione: alcuni botti di questa tipologia ricadono nella classe di pericolosità seguente). Sono compresi nella categoria F2 anche gran parte dei piccoli petardi.

Per i botti F2 l'ordinanza comunale è molto stringente e impone il divieto di utilizzo in luoghi dove si svolgono manifestazioni con affollamento di persone. È inoltre prevista una distanza minima di utilizzo dalle abitazioni di ben 50 metri, o di 200 metri da ospedale, case di cura e di riposo, allevamenti di animali o aree boschive a rischio incendio.

Vietato inoltre utilizzare prodotti pirotecnici F2 su terrazze e balconi.

In ogni caso, l'accensione dei fuochi d'artificio dovrà terminare alle 2 del mattino di Capodanno.

Classe F3 ed F4

I botti di categoria F3 e F3 sono già decisamente potenti e il loro acquisto è già ora condizionata al possesso di specifici requisiti. Gli F4, in particolare, sono riservati ai professionisti di questo settore. A Treviglio, in ogni caso, ne è vietato l'utilizzo in città per tutte le giornate del 31 dicembre e del 1 gennaio.