Per Sant’Alberto a Rivolta premiate cinque attività commerciali

A Rivolta è tornata, come da tradizione, la festa patronale di Sant’Alberto Quadrelli, che è stata celebrata in pompa magna lo scorso weekend dalla parrocchia e dal Comune che ha colto l’occasione per premiare cinque storiche attività commerciali.

Gli appuntamenti religiosi sono iniziati giovedì 4 luglio 2024 con la messa solenne nella basilica di Santa Maria e San Sigismondo, proprio nel giorno della festa patronale. Per l’occasione il parroco don Dennis Feudatari ha invitato il vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti, che è stato accolto dai fedeli con grande entusiasmo. La celebrazione ha chiuso i festeggiamenti anche per l’850esimo anniversario della morte del santo patrono, che fu anche vescovo di Lodi e viene ricordato soprattutto per la sua grande carità. Le cronache medievali, infatti, descrivono Alberto (1103- 1173) come "un uomo che si è sempre distinto per la carità e l’aiuto ai poveri ma anche per la mansuetudine, l’umiltà e la modestia oltre sollecitudine della riforma della chiesa. Inoltre seppe conservare il territorio diocesano affidato alle sue cure spirituali, al di fuori delle contese di guerra". Gli appuntamenti religiosi sono poi proseguiti con il vespro e la processione attraverso le vie del paese con la reliquia del Santo e la processione finale, nel tragitto dalla chiesa parrocchiale alla chiesa di Sant’Alberto.

I premi del Comune

I festeggiamenti per Sant'Alberto sono proseguiti anche in Municipio con la cerimonia organizzata dall’Amministrazione comunale per premiare cinque attività produttive e commerciali. A conferire la targa, come attestato di merito e stima per il tessuto produttivo e commerciale del paese, il sindaco Giovanni Sgroi, la vicesindaca Marianna Patrini, l’assessore al Commercio Valentina Bagnolo, alcuni consiglieri di maggioranza, il parroco e il coordinatore del tavolo tecnico del commercio Giovanni Cremonesi, che ha collaborato con il Comune per l’evento. Non è stata una scelta facile quella della Giunta comunale fra tutti i candidati proposti dal tavolo tecnico del commercio. Alla fine le cinque attività produttive premiate sono state: la ditta "Filmag" come attività produttiva, Giò Acconciature di Giovanna Giupponi per la sua partecipazione al festival di Sanremo 2024, la Gelateria Giavazzi come esercizio commerciale storico nel settore bar e ristorazione. E poi ancora la cartolibreria di Leonardo Pedroli, un negozio a disposizione dei rivoltani tutto l’anno e, infine, Alfio Mombelli come ambulante storico.

