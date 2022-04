Pasqua, all'Antegnate Gran Shopping arrivano i laboratori per bambini (e un uovo da tre metri)

Sponsorizzato

E sabato 16 arriva la mascotte: il coniglio bianco gigante distribuirà ovetti di cioccolato

Arriva la Pasqua e il Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping si… veste a festa! Passeggiando in Galleria sarà possibile, infatti, trovare il Giardino di Pasqua, un’area riservata a tutti i bambini, che potranno partecipare a divertenti laboratori creativi fra coniglietti e ovetti, fiori e decori e un grande uovo ornamentale alto 3 metri ben decorato e… infiocchettato!

Laboratori per bambini per la Pasqua dell'Antegnate Gran Shopping

La location perfetta per fare esprimere ai bambini la loro fantasia, durante le varie sessioni di laboratorio, che si svolgeranno con i seguenti appuntamenti e contenuti:

Giovedì 14/04 – “Ovetti e lavoretti”, laboratorio per la decorazione di ovetti di plastica

– “Ovetti e lavoretti”, laboratorio per la decorazione di ovetti di plastica Venerdì 15/04 – “Arte & Legno”, laboratorio di pittura su sagome di legno

– “Arte & Legno”, laboratorio di pittura su sagome di legno Sabato 16/04 – “L’uovo… ha la stoffa!”, laboratorio di decoupage con l’utilizzo di ritagli di stoffa.

Quando e come: arriva la mascotte pasquale

Tutti i laboratori sono a partecipazione gratuita e si svolgeranno dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 19; i bambini lavoreranno su tavoli allestiti opportunamente, per rispettare le distanze di sicurezza. Inoltre, Sabato 16/04 dalle 15 alle 19, la mascotte del coniglio bianco gigante farà simpatici selfie con i piccoli amici, che riceveranno in omaggio tanti ovetti di cioccolato.

Non resta che portare i bambini nel Giardino di Pasqua di Antegnate Gran Shopping e intanto approfittarne per scoprire anche le novità primaverili dei negozi in Galleria! Per essere sempre aggiornati su tutte le iniziative, basta consultare antegnateshoppingcenter.it.

Antegnate Gran Shopping

Dalla sua apertura nel novembre 2009, Antegnate Gran Shopping si è affermato come il grande polo dello shopping situato sulla S.S. 11, con un bacino territoriale di riferimento che interessa trasversalmente le provincie di Bergamo, Brescia e Cremona. Oltre alle ancore fortemente attrattive (Bennet, Zara, H&M, Trony, Sportland e McDonald’s), la galleria può contare su una proposta moda di altissima qualità, nella quale si distinguono numerosi brand italiani e internazionali (OVS, Benetton, Guess, Jack & Jones, Conbipel, Bershka, Pepco, ODStore, Arcaplanet etc.). Altrettanto completa è l’offerta dei servizi per tutta la famiglia, tra i quali si distinguono la farmacia comunale, il distributore Q8 easy, lo studio dentistico, il negozio per animali, un’area food di qualità e una grande area bimbi. La proprietà del Centro Commerciale fa capo a Iniziativa Tredici srl, mentre la gestione è affidata a Cushman & Wakefield.