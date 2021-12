Parco del Serio pronto a investire, da Regione un contributo di 288mila euro

Rilanciare e valorizzare le aree protette e far fronte all'impatto negativo della pandemia sul territorio lombardo: questo il duplice obiettivo con cui Regione Lombardia ha stanziato 10 milioni di euro a favore delle aree protette così da potenziare e consolidare il loro patrimonio strutturale e infrastrutturale.

Nei giorni scorsi, a seguito del piano di riparto approvato dalla Giunta regionale, risultato del confronto con enti gestori, Federparchi e operatori, è arrivata la formalizzazione della quota spettante al Parco Regionale del Serio, nel biennio 2022-2023: complessivamente 288.750 euro, sulla base di indicatori che prendono in considerazione tra l’altro, la superficie di estensione dei 26 Parchi regionali.

In pratica, circa 144mila euro disponibili il prossimo anno e analoga cifra per l’anno successivo.

“Sono contento di questo sostegno di Regione Lombardia e dell’assessore Fabio Rolfi, che ringraziamo per l’impegno e il risultato ottenuto – ha commentato il presidente Basilio Monaci – ora ci metteremo in azione per elaborare progetti da poter portare a compimento grazie anche a questi contributi a fondo perduto”.