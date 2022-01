Pantelù pronti al tour benefico della Befana con MagicaMusica

Crema

La consegna si terrà alle 11.30 ai piedi del Giorgione alla presenza del direttore dell’orchestra MagicaMusica Piero Lombardi.

Dopo Santa Lucia e Babbo Natale, anche la Befana, amica del gruppo Pantelù di Crema sta per scaldare i motori.

Pantelù pronti al tour benefico

Il tradizionale tour benefico dell’associazione guidata da Renato Stanghellini prenderà il via nella mattinata di giovedì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania. Tra le tappe previste la visita al vescovo, all’Ospedale Maggiore e alle forze dell’ordine. Poi la mattinata si concluderà in piazza duomo con la consegna della donazione a MagicaMusica. Verranno donate le offerte raccolte sotto il Giorgione durante le festività natalizie.

“Abbiamo deciso di ufficializzare la donazione proprio il giorno dell’Epifania – spiega Renato Stanghellini – per vivere insieme agli amici di MagicaMusica ancora questa bella atmosfera di festa. Siamo felici di sostenere questa realtà che offre occasioni di divertimento e di svago a persone con disabilità e di poter donare il nostro piccolo contributo”.

Donazione a MagicaMusica

La consegna si terrà alle 11.30 ai piedi del Giorgione alla presenza del direttore dell’orchestra MagicaMusica Piero Lombardi.