Pandino dà il benvenuto a don Fabio e don Giuseppe

L’intera comunità saluta il nuovo parroco e il nuovo vicario: benvenuti don Fabio Santambrogio e don Giuseppe Valerio.

Il benvenuto della comunità

Una mattinata di festa per tutta la comunità pandinese: domenica il vescovo di Cremona Antonio Napolioni ha celebrato la messa che ha dato il benvenuto a don Fabio Santambrogio, che prende il posto di don Eugenio Trezzi, destinato alla parrocchia di San Michele come collaboratore, e il vicario parrocchiale don Giuseppe Valerio, successore di don Andrea Lamperti Tornaghi.

La mattinata si è aperta con un lungo corteo che ha accompagnato don Fabio nella chiesa di Santa Margherita, dove il sindaco Piergiacomo Bonaventi, poco prima della messa, ha tenuto il suo discorso di benvenuto.

Il sindaco: "Abbiamo bisogno di una nuova guida"

"Un nuovo arrivo è sempre motivo di grande gioia, un regalo per tutti noi – ha dichiarato il sindaco – La nostra comunità ha bisogno di una nuova guida, di un prete, ma prima ancora di un uomo che sappia mostrarci la strada giusta da seguire, e che sappia darci un consiglio appropriato in un momento storico in cui le persone non hanno più tempo di fermarsi ed ascoltare. Caro don Fabio, sentirà presto tutto il nostro affetto e tutta la nostra voglia di farla sentire a casa. Siamo onorati di averla nella nostra parrocchia e condividere con lei un percorso che ci porterà lontano, ricco di emozioni. Non mi resta che augurale il meglio in questa parrocchia che ha molto bisogno di lei".

Prima dell’omelia del vescovo, Giulia Ghidotti ha dato il benvenuto a don Fabio a nome di tutta la parrocchia.

"Le diamo il benvenuto, così, in modo gioioso, tutti insieme – ha detto Ghidotti – Ci aspettiamo tante occasioni di confronto, condivisione, riflessione, momenti che siamo pronti a vivere, certi che porteranno frutto per edificare la nostra Chiesa. Siamo pronti e desiderosi di metterci in cammino con lei".

Don Fabio: "Cammineremo insieme nella comunione"

Il nuovo parroco ha parlato a fine celebrazione, davanti alla folla in festa con addirittura striscioni in suo onore.

"Prima di tutto vorrei ringraziare il mio predecessore, don Eugenio Trezzi, per avermi preso per mano e introdotto nella storia della comunità di Pandino – ha esordito don Fabio – Camminare insieme nella comunione, partecipazione e missione, è ciò che deve caratterizzare la Chiesa sinodale che Papa Francesco ci ha proposto di vivere nella nostra Chiesa. Siamo chiamati a coniugare i tre verbi del sinodo, incontrare, ascoltare e discernere, per rendere questa parrocchia un vero e proprio intreccio di sacramenti di fede, di parola di Dio e di impegni atti a favore delle persone, soprattutto quelle in difficoltà. Come un pastore conosce le sue pecore una ad una, anch’io voglio conoscere i miei parrocchiani uno ad uno. Parlarci, conoscerci, e promuovere la carità fraterna è doveroso e anche se siamo tutti oppressi dai problemi non dobbiamo mai perdere la voglia di vivere e di lavorare insieme".

I nuovi sacerdoti

Don Fabio Santambrogio è nato a Milano nel 1968, è stato ordinato sacerdote a Verona nella Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza il 25 maggio 1996. È stato vicario nella diocesi di Roma nella comunità di Santa Maria Assunta, e poi a San Paolo in Genazzano. Dal 2008 al 2009 è stato collaboratore parrocchiale a Soncino e a Isengo. Nel 2013 viene trasferito a Martignana di Po come parroco, nel 2015 a Calcio e nel 2022 a Pumenengo e Santa Maria in Campagna. Infine, nel 2024 come nuovo parroco a Pandino.

Don Giuseppe Valerio è nato a Crotone nel 1993, originario della parrocchia di Spinadesco è stato ordinato diacono nel 2023, e sacerdote nel 2024. Nell’anno del diaconato ha prestato servizio nell’unità pastorale di Piadena, Drizzona e Vho. Ora inizierà un nuovo percorso come vicario a Pandino.

Le celebrazioni di benvenuto per le due figure sacerdotali continuano, questa sera, al santuario del Tommasone, dove si svolgerà una rappresentazione teatrale dal titolo "All’ombra del gelso", uno spettacolo per omaggiare don Fabio e don Giuseppe sulla storia del santuario.

