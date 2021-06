Pandino città del formaggio 2022

Incredibile ma vero, nonostante sia un Comune di poco più di novemila abitanti, Pandino è stato insignito del titolo di "Città del formaggio 2022".

Un’opportunità unica, che quest’anno è toccata a Bergamo. Una vetrina sulla realtà pandinese, dove spicca la presenza della Scuola casearia, e dell’Alto cremasco. A darne comunicazione al sindaco Piergiacomo Bonaventi sono stati Giovanni Bassi, presidente di "Asso Casearia Pandino", e Giuseppe Casola, vicepresidente dell’"Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio" (Onaf) nata a Cuneo nel 1989. Un flash al termine della premiazione del "Trofeo San Lucio", avvenuta domenica scorsa nel castello visconteo.

"Onaf ha istituito l’albo delle città nel 2020 - ha detto soddisfatto Bonaventi - hanno scelto Pandino per la realtà agricola e il contesto della Scuola casearia dove si possono sviluppare determinati progetti. Visto che siamo un piccolo Comune è un grandissimo risultato, ne sono fiero".

Pandino è sempre più sotto i riflettori dunque, se pensiamo che l’anno scorso per le strade cittadine è transitata la "MilleMiglia".

"Sono manifestazioni che consentono al paese di mostrare quel che ha da offrire e non possiamo che esserne felici - ha concluso il primo cittadino - Dopo aver presenziato alla premiazione stavo rincasando ma mi hanno fermato dicendomi che ci sarebbe stata una bella sorpresa: pensavo a qualche delizioso formaggio in omaggio e invece è arrivato qualcosa di ancora più bello".

"La denominazione di 'Città del formaggio' è un riconoscimento immediato di ciò che avviene nel territorio comunale relativamente alle produzioni agricole - spiega in una nota stampa Onaf - è un biglietto da visita importante che mette su un piedistallo il paese o la città in cui le caratteristiche produttive sono parte integrante di un’economia, di cultura e turismo. È uno stretto legame fra il territorio e gli abitanti, tra la vita quotidiana e l’agroalimentare, tra la tradizione e la storia. Il Comune nominato, mediante atto sottoscritto dal presidente nazionale dell’organizzazione e dal sindaco del Comune con protocollo comunale, riceve la denominazione per un determinato anno solare".