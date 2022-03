Pace per l'Ucraina: due appuntamenti nel Cremasco

Preghiere per la pace

Appuntamento alle 17 a Spino d'Adda e alle 18 a Capralba

A quasi tre settimane dall'inizio del conflitto fra Russia e Ucraina, si moltiplicano gli eventi di preghiera e commemorazione per le vittime della guerra. Oggi pomeriggio, due appuntamenti interesseranno i Comuni di Spino d'Adda e Capralba.

Pace per l'Ucraina: momento di preghiera a Spino

La preghiera ecumenica per la pace in Ucraina organizzata dalla parrocchia di Spino si terrà a partire dalle 17. Si svolgerà nella chiesa parrocchiale del paese e sarà incentrata sul Padre nostro, preghiera comune di tutti i cristiani. Tutti i cittadini sono stati invitati a partecipare, ma in particolar modo l'invito è stato rivolto alla comunità ucraina di Spino, a Sylvia Paggini Ritcher di Children's Charity e al sindaco Enzo Galbiati.

I beni raccolti in questi giorni dalla parrocchia sono stati inviati al Servizio missionario giovani di Borghetto Lodigiano.

Preghiera e fiaccolata a Capralba

Alle 18.30 appuntamento a Capralba per la preghiera per la pace con fiaccolata silenziosa. Si inizierà con la preghiera del rosario nella chiesa parrocchiale del paese, per poi trovarsi alle 19 sul sagrato per la fiaccolata silenziosa fino alla chiesetta della Beata Vergine Maria di Farinate.