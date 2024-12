Opere alla portata di tutti: inaugurata l'artoteca, è la quinta in Italia

Inaugurata la nuova artoteca di Spino, la quinta in tutta la Penisola. La biblioteca comunale da sabato scorso potrà offrire un nuovo servizio ai cittadini: oltre al classico prestito dei libri, ora gli spinesi potranno prendere in prestito per 15 giorni delle vere e proprie opere d’arte, nello specifico libri d’artista.

"Quest’anno abbiamo inaugurato molti nuovi servizi per i cittadini – ha spiegato Marco Gobbo assessore alla Cultura – il piazzale dello sport, la nuova scuola, la nuova casetta dell’acqua, e ora un’artoteca. In Italia ne esistono solamente altre quattro in edifici pubblici, sono ancora una rarità. Per rendere effettivo questo progetto ci sono voluti passaggi molto complicati, e naturalmente molto tempo. L’idea originaria è balenata dalla responsabile Elena De Prezzo".

"Sono molti anni che ho in mente questo progetto – ha spiegato Elena – Di solito nelle artoteche vengono dati in prestito opere in due dimensioni, invece noi abbiamo questi libri d’artista che contengono un mondo davvero immenso. L’idea è nata nei primi del ‘900 e ha avuto una grossa esplosione verso gli anni ‘50, in un momento di rivoluzione. L’idea era proprio quella di scardinare il punto di vista di chi sfoglia queste opere, non si tratta più di pagine piatte e bianconere, la parola non è più la protagonista. I libri d’autore si possono toccare, annusare, scoprire con tutti e cinque i sensi, a volte non ci sono nemmeno le pagine. Anche i materiali sono tra i più vari: vetro, metallo, legno, questi sono alcuni dei più utilizzati. Le artoteche servivano per togliere la dimensione elitaria delle gallerie, tutti avevano il diritto di possedere, seppur per un breve periodo, delle vere e proprie opere d’arte. Siamo solo all’inizio, abbiamo 12 opere create da 10 artisti, e al momento i libri d’autore possono essere presi in prestito solo dagli spinesi. Tuttavia, ci stiamo organizzando per espandere questa possibilità a più paesi possibili, magari anche con collaborazioni tra le varie biblioteche".