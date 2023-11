Oltre 2200 coperte in piazza Duomo contro la violenza

A Crema un tappeto immenso e colorato ha reso vivo e vitale il progetto di "Viva Vittoria" nel corso della giornata di domenica scorsa.

Coperte contro la violenza

Un mosaico immenso di colori in cui ogni quadrotto aveva un significato ben preciso: la mano gentile di una donna che lo ha confezionato in favore di un’altra donna vittima di violenza. Una splendida domenica di sole ha dato così luce ad un’iniziativa corposa portata avanti con grande determinazione da "Viva Vittoria", un’opera relazionale condivisa.

Il progetto

Tutto è nato nel febbraio 2022 quando l’associazione "Donne contro la violenza ODV" di Crema ha accettato la sfida di organizzare questo grande progetto con il sostegno di altre realtà territoriali, tutte al femminile: l’assessorato alla pari opportunità del Comune di Crema con l’assessora Emanuela Nichetti, la rete Con-tatto contro il maltrattamento di donne e minori, il Club Soroptimist di Crema e l’Ufficio della consigliera di parità della provincia di Cremona.

Oltre l'obiettivo

L’obiettivo iniziale di 1200 coperte è stato ampiamente superato, oltre tutte le aspettative: la mobilitazione spontanea e l’impegno di molte donne hanno fatto sì che le coperte diventassero 2225 per un totale di 8900 quadrati a favore dell’associazione "Donne contro la violenza". Un mare magnum di colori, fili dorati, fiocchi, cuori, fiori, nomi ricamati che rendono unici questi quadrati come è unica ogni donna e unici sono i sentimenti di ciascuna legati alla propria storia. Un enorme tappeto di lana che sembrava parlare ai cuori: chiunque sia passato di lì inevitabilmente non ha potuto non acquistare almeno una coperta, come testimonianza concreta al contrasto alla violenza di genere. E tanti hanno contribuito a questo progetto meraviglioso, anche da diversi paesi limitrofi, tra cui Capralba. Il gruppo di volontariato "Caldodono", che proprio domenica scorsa in piazza Europa a Capralba ha allestito un banchetto con i lavori manuali natalizi, ha anche confezionato molte coperte per il progetto "Viva Vittoria".