Nutrie nel Parco del Serio, Monaci: “E’ un grave problema, i danni sono ingenti”

“La presenza delle nutrie è purtroppo fuori controllo e bisogna agire: politica, enti locali, corpo forestale, Ats, organizzazioni agricole, non possono chiudere gli occhi e rinunciare ad intervenire per la protezione del nostro territorio”.

Così il presidente del Parco del Serio, Basilio Monaci riguardo a un problema che sta diventando una vera e propria piaga anche nel territorio del Parco del Serio.

Nutrie nel Parco del Serio

Come ormai tutti sanno la nutria, un roditore semi-acquatico, originario del sud America e importato in Europa negli anni ’50 del secolo scorso, ha la caratteristica di scavare gallerie per fare tane sotterranee, con uno sviluppo lineare di diversi metri, rappresentando così un rischio per la tenuta degli argini dei corsi d’acqua naturali, dei canali di irrigazione e di scolo, una vera emergenza ecologica ed ambientale per la pianura.

Essenzialmente erbivoro, secondo alcuni studi, per i soggetti adulti sono necessari circa 2 chili di alimento fresco al giorno. Ed è proprio questo uno dei problemi che vivono gli agricoltori quotidianamente, con asporti localmente anche consistenti, come ad esempio in questi periodi, con la semina del mais fatta da poco e le piccole piantine oggetto delle attenzioni delle nutrie.

“I danni sono visibili a tutti, molti argini del nostro importante reticolo idrico sono danneggiati, i nostri agricoltori soffrono – prosegue Monaci – c’è il pericolo della trasmissione di malattie ed ora, anche le giovani piantine di mais vengono sradicate dalle nutrie, che se ne cibano, nonostante la grande disponibilità di altri foraggi”.

Monaci, che condivide la tesi del professor Riccardo Groppali, docente universitario e in passato assessore a Cremona, che “ribadisce la necessità di affrontare questo tema con risolutezza” è consapevole di come le misure in atto abbiano fallito, l’uso delle gabbie, laddove

posizionate, non ha portato gli effetti sperati, e se si considera la rapidità riproduttiva e l’assenza di competitor naturali, si spiega il raggiungimento della densità elevata di nutrie in molte aree.

In Lombardia presenti quasi tre milioni di esemplari

“Si stima che in regione – continua Monaci – siano presenti due o addirittura tre milioni di esemplari, e il numero è in continua crescita esponenziale. In questo anno da presidente, ma anche nei precedenti da consigliere del Parco, numerose le telefonate ricevute dagli agricoltori, che rappresentano il loro malessere, la loro preoccupazione e talvolta la loro indignazione, per i continui danni arrecati alle colture e ai terreni dalle nutrie. Una situazione molto grave in tutta la provincia di Cremona, ma anche in alcune zone della bassa bergamasca: mi domando se a mancare sia la consapevolezza del problema e se le autorità preposte a vigilare e promuovere interventi volti a fornire adeguate risposte agli agricoltori, quasi si rassegnino ad abdicare alle loro responsabilità”.

Chi pagherà i danni?

Groppali aveva più volte indicato l’abbattimento come la strada più efficace, in questa fase di crescita incontrollata di una specie,

peraltro alloctona. C’è chi poi ha sostenuto l’opzione dei così detti bocconi sterilizzanti.

“Alla prova dei fatti, anche queste soluzioni non risolvono affatto il problema – ha proseguito Monaci -E allora, chi paga i danni agli agricoltori, ai Parchi, al Consorzio Dunas? Più il tempo passa e più la situazione si complica e i danni si moltiplicano, sia quelli economici per i nostri agricoltori, sia quelli ambientali, per gli effetti che l’azione delle nutrie produce ai terreni, ai campi coltivati, al sistema delle rogge e dei fossi che caratterizza questi territori”.

Piani provinciali per eradicarla

Nell’area del Parco del Serio, le province di Bergamo e Cremona, con propri decreti, nel rispetto delle normative regionali hanno adottato piani provinciali triennali di contenimento ed eradicazione della nutria, con l’obiettivo quantomeno di contenerne l’espansione, in numeri accettabili per l’impatto ambientale e per le attività umane.