Nuovi orari per l'hub vaccinale di Dalmine

Vaccini

Ecco cosa cambia

Dal 7 al 20 marzo 2022 l’hub vaccinale anti-Covid di Dalmine, centro di riferimento dell’Asst Bergamo Ovest, effettuerà nuovi orari.

Hub Dalmine, nuovi orari

Per gli adulti dai 12 anni compiuti, l'apertura sarà da lunedì al sabato dalle 08.00 alle 12.00 (ultima accettazione ore 11.45) per le seconde dosi, con prenotazione. Non si effettuano, in questa fascia oraria, prime e terze dosi.

Hub pediatrico di Dalmine 5-11 anni

L'hub pediatrico sarà aperto invece dal martedì il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 (ultima accettazione ore 18.45) e il sabato dalle 8.00 alle 12.00 (ultima accettazione ore 11.45) sempre con prenotazione. I recuperi di seconde dosi rimandate causa quarantena possono presentarsi senza appuntamento fino alle 18 (dal martedì al venerdì), e fino alle 11 il sabato.