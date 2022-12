Non sapete come trascorrere l'Immacolata? Ecco gli eventi in programma nella Bassa

Oggi è giornata di festa, tutti a casa (o quasi) per il ponte dell'Immacolata. E se non sapete cosa fare la Bassa vi propone tante idee per trascorrere qualche ora in compagnia, magari tra i mercatini di Natale o sotto le luci dell'albero della vostra città.

A Verdello si accende l'Albero

Il Natale si accende anche a Verdello. Appuntamento sotto l'albero, l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, per dare inizio ai festeggiamenti. Il ritrovo è alle 17.30 in piazza Monsignor Grassi dove, accompagnati dalle voci della Corale Verdellese e dal suono delle cornamuse della Banda di Verdello, verrà acceso l'albero di Natale.

Mercatini natalizi a Martinengo

A Martinengo per tutta la giornata di giovedì si potrà passeggiare tra le bancarelle di Natale. Il Mercatino è organizzato dal Comune di Martinengo e aprirà ai visitatori alle 8. Le bancarelle, con tante idee regalo, piccolo artigianato e oggettistica, resteranno in città fino alle 18. Alle 11, invece, si terrà l'accensione dell'Albero di Natale.

Casirate accende il Natale 2022 in piazza

Nella giornata dell'Immacolata il Comune di Casirate organizza "Accendiamo il Natale 2022". In piazza Papa Giovanni XXIII, dalle 14 alle 18.30, saranno presenti le bancarelle del Mercatino di Natale e si potranno consegnare le letterine e scattarsi una foto con Babbo Natale dalle 15 alle 18. Si terrà invece alle 17 l'accensione dell'albero e delle luminarie, accompagnati dai canti natalizi intonati dal coro di bambini del paese che è stato formato per l'occasione.

A Fornovo la benedizione del presepe sulla roggia

Una tradizione suggestiva che da anni viene realizzata a Fornovo grazie all'impegno dei volontari. Giovedì 8 alle 15 si terrà l'inaugurazione e la benedizione del presepe sulla roggia Rino con ritrovo nella vicina scuola dell'Infanzia "Don Arturo Bietti". A seguire ci sarà il brindisi di Natale con pandoro e panettone per tutti i partecipanti.

Mercatini e animazione a Ciserano

Mercatini e animazione per trascorrere l'Immacolata a Ciserano. Giovedì, dalle 9.30 le bancarelle animeranno il centro a partire da piazza Papa Giovanni XXIII dove verrà inaugurato, alle 10, anche il Villaggio di Babbo Natale. Alle 11.15 aperitivo offerto dai commercianti e alle 14.30 via all'addobbo dell'Albero di Natale e alle 15.30 ritrovo e partenza della Marcia dei Babbi Natale. Alle 16 merenda offerta dai commercianti e alle 17.30 tutti sotto l'albero di Natale per l'accensione e vin brulè.

Rivolta in festa

Programma ricco a Rivolta per l'8 dicembre. Dalle 9 alle 22 sarà possibile visitare le bancarelle del Mercatino di Natale, ma il clou della giornata inizierà alle 18 con la cena in piazza e alle 19 l'accensione dell'Albero di Natale con la Banda di Rivolta. Nell'occasione verranno anche premiati i vincitori dei contest "Baci sulla slitta" e "Animali in versione natalizia". Dalle 18 alle 22 dj set con il Team dj Rivoltani.

Anche a Sergnano alle 18 si terrà l'accensione dell'Albero, un momento accompagnato da pianoforte e voce: alle 18 nel Giardino Falcone e Borsellino.

Decoriamo l'Albero a Mozzanica

Accendiamo insieme il Natale. A Mozzanica dalle 15.30 tutti in piazza Locatelli per decorare insieme l'Albero di Natale che verrà acceso alle 17. Ognuno potrà portare un disegno o una pallina per decorare l'albero.

A Caravaggio s'inaugura la pista di pattinaggio

Anche quest’anno a Caravaggio si festeggia il Natale sul ghiaccio, grazie alla pista di pattinaggio che tornerà in piazza Garibaldi, come lo scorso anno. Biglietti gratis per gli oratori. L’inaugurazione è prevista per giovedì 8 dicembre alle 15, mentre alle 17 verranno accese le luminarie natalizie.