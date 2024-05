Nomine e trasferimenti: le decisioni del Vescovo di Bergamo

Chiesa, il Vescovo di Bergamo Francesco Beschi ha ufficializzato oggi, domenica 29 maggio, in occasione della Pentecoste, un corposo elenco di trasferimenti e di nomine per i sacerdoti del clero bergamasco. Ha designato inoltre, spiega la Curia in una nota, alcuni sacerdoti ad un nuovo servizio che diventerà effettivo "con il mese di settembre".

Cambio nella comunicazione della Curia

Non si tratta sempre di novità: i fedeli delle parrocchie interessate, spiega la Curia "ne hanno avuto notizia, perché a differenza che nel passato l’annuncio viene dato in domeniche diverse a seconda delle esigenze". Il comunicato diffuso oggi raccoglie e presenta dunque le nomine finora pubbliche, che si aggiungono a quelle annunciate nello scorso mese di marzo.

PARROCI

Don Matteo Bettazzoli, di anni 46, attualmente parroco di Ambriola e di Rigosa, sarà parroco di Semonte.

Don Luigi Carminati, di anni 62, attualmente vicario parrocchiale e addetto al santuario di Stezzano, sarà parroco di Strozza.

Don Dario Covelli, di anni 53, attualmente parroco di Averara, di Cassiglio, di Cusio, di Mezzoldo e di S. Brigida, sarà anche parroco di Ornica e di Valtorta nell’Unità Pastorale delle Valli Averara, Olmo e Stabina.

Don Michele Falabretti, di anni 55, attualmente collaboratore pastorale della Cattedrale, di Borgo Canale, di Castagneta e di S. Andrea, sarà parroco di Boccaleone.

Don Andrea Mangili di anni 49, attualmente parroco di Boccaleone, sarà parroco di S. Antonio in Bergamo.

Don Emiliano Poloni di anni 36, attualmente vicario parrocchiale di Calcinate, sarà parroco di Piazzatorre, di Piazzolo e di Olmo nell’Unità Pastorale delle Valli Averara, Olmo e Stabina.

Don Vincenzo Valle, di anni 65, attualmente parroco di Costa Serina, di Ascensione e di Trafficanti, sarà anche parroco di Ambriola e di Rigosa nell’Unità Pastorale della Bassa Val Serina.

VICARI PARROCCHIALI

Don Mattia Monguzzi, attualmente vicario parrocchiale in San Tomaso in città, sarà vicario interparrocchiale di Averara, di Cassiglio, di Cusio, di Mezzoldo, di Olmo, di Ornica, di Piazzatorre, di Piazzolo, di S. Brigida e di Valtorta nell’Unità Pastorale delle Valli Averara, Olmo e Stabina.

Don Virgilio jr. Murillo sarà vicario interparrocchiale di Ponte Nossa, di Ponte Selva e di Premolo.

Don Koffi Thomas Tano sarà vicario parrocchiale di Brembate Sopra.

COLLABORATORI PASTORALI

Don Renato Belotti sarà collaboratore pastorale di Trescore.

Don Andrea Cuni Berzi sarà collaboratore pastorale di Lallio.

Don Roberto Cividini sarà collaboratore pastorale della Cattedrale, di Borgo Canale, di Castagneta e di S. Andrea nell’Unità Pastorale di Città Alta.

Don Luca Della Giovanna sarà collaboratore pastorale di Casazza, di Gaverina, di Monasterolo e di S.Felice nell’Unità Pastorale Val Cavallina Centro.

Don Umberto Ghisalberti sarà collaboratore pastorale di Monterosso.

Don Tiziano Legrenzi sarà collaboratore pastorale di Ambriola, di Ascensione, di Bracca, di Cornalta, di Costa Serina, di Frerola, di Pagliaro, di Rigosa e di Trafficanti nell’Unità Pastorale della Bassa Val Serina.

Don Umberto James Organisti sarà collaboratore pastorale di Torre Boldone.

Don Alessandro Sesana sarà collaboratore pastorale di Branzi, di Carona, di Foppolo, di Trabuchello e di Valleve nell’Unità Pastorale della Valfondra.

Don Luciano Tengattini sarà collaboratore pastorale di Monterosso.

ALTRE NOMINE

Don Loris Fumagalli, parroco di Cividino, è stato nominato anche assistente ecclesiastico AGESCI Ass. Guide e Scouts Cattolici Italiani della zona di Bergamo.

Don Francesco Poli è stato confermato consulente nazionale dell’Associazione Professionale Italiana Collaboratori Familiari (Api-Colf).

Don Fabio Picinali entrerà nella Comunità dei Preti del Sacro Cuore