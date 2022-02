Spino d'Adda

L’assessore Roberto Galli: "Il Parco Adda Sud ci ha suggerito di non improvvisare alcun intervento in assenza di studi puntuali"

Su indicazioni del Parco Adda Sud, l’Amministrazione di Spino d'Adda non accoglie la proposta del comitato «Ambiente e benessere» di installare delle piattaforme per cicogne.

La proposta del comitato

La notizia è arrivata dal presidente del comitato, Vincenzo Mottola, che ha diramato un comunicato per spiegare la natura della proposta inviata all’Amministrazione il 10 gennaio scorso, che suggeriva di installare dei piloni a disposizione delle cicogne.

Il piano nasceva dall’esigenza di trovare nuove piattaforme per ospitare i volatili di ritorno dall’Africa, dal momento che il nido di Spino è rimasto occupato dalle cicogne che quest’anno non sono migrate.

Niente piattaforme per cicogne

"La risposta dell’assessore Roberto Galli è stata negativa - si legge nel comunicato - Non ben identificabili “Enti ambientali” devono occuparsi delle cicogne, non il Comune. Sapevamo anche noi che predisporre nidi per le cicogne non è fra i compiti istituzionali di un Comune, ma credevamo che avere in paese più nidi avrebbe caratterizzato e contraddistinto Spino e, soprattutto, contribuito a realizzare quanto scritto a pagina uno del programma elettorale di 'Al Servizio degli Spinesi': 'nella prospettiva di creare le condizioni affinché un qualsiasi cittadino spinese possa affermare che val proprio la pena abitare a Spino d’Adda!'”.

La risposta dell'assessore

A spiegare il motivo del diniego è stato lo stesso assessore all'Urbanistica e Tutela del territorio.