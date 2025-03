Morena Massai va in pensione dal "Caimi": "Questo lavoro mi ha dato tanto"

Morena Massai, operatore socio-sanitario 63enne della Fondazione Ospedale Caimi Onlus di Vailate, andrà in pensione oggi, sabato 1 marzo. Ha lavorato per 36 anni nella struttura, facendosi sempre riconoscere per la sua professionalità e la disponibilità verso i pazienti nel suo lavoro quotidiano di cura e di assistenza Proveniente da Bagnolo Cremasco, era stata assunta il 16 maggio 1988.

L'abbiamo intervistata.

"Mi sono sempre trovata molto bene al Caimi e il lavoro di reparto mi è sempre piaciuto. Sicuramente il lavoro di Oss. nel tempo è molto cambiato, si è evoluto notevolmente. All’inizio, quando ho iniziato, non si conoscevano gli ambienti ospedalieri, si era un po’ “catapultati” in un mondo sconosciuto, anche se sono stata molto aiutata dai colleghi più esperti. È un lavoro molto pesante, con aspetti negativi e positivi. A me personalmente ha dato tanto, pensavo di non farcela e invece ce l’ho fatta e i ricordi sono senz’altro positivi. È una professione che è cambiata tanto nel tempo perché prima non avevamo ausilii, come i sollevatori, che adesso sono necessari. L’aspetto positivo è senz’altro legato agli incontri e ai rapporti che si stabiliscono sia con colleghe e colleghi sia con i pazienti e le famiglie. Spesso i famigliari mi riconoscono per la strada e questo mi fa piacere".