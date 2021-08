Medicina territoriale: Regione Lombardia risponde al vicesindaco di Torlino

Rafforzamento della medicina territoriale: Regione Lombardia risponde alla lettera del vicesindaco di Torlino Vimercati Giuseppe Figoni.

A scrivere, è la direttrice del dipartimento PAAPSS, la dottoressa Mara Chiara Martinelli.

"Nell'attuale contesto contingente che vede l'ATS della Val Padana impegnata nella costruzione del progetto per la strutturazione della rete territoriale secondo i principi e le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in raccordo con le ASST e attraverso la concertazione con gli interlocutori locali, il contributo offerto attraverso le sollecitazioni e i suggerimenti pervenuti viene accolto con massima attenzione, nella logica dell'ascolto e della condivisione degli orientamenti progettuali con tutti gli stakeholder del territorio - si legge nella lettera - In tal senso, gli spunti proposti nella nota in oggetto sono già all'attenzione del gruppo di lavoro dedicato di ATS che, d'intesa con le ASST, gli Enti locali ed altri soggetti del territorio, sta sviluppando gli atti di programmazione. Si evidenzia, peraltro, a titolo esemplificativo, che le sedi di Crema, Soresina e Rivolta d'Adda, indicate come oggetto di attenzione dal vicesindaco del Comune di Torino Vimercati, risultano già presenti nelle prime ipotesi progettuali per l'allocazione dei nuovi modelli delle Case della comunità e degli Ospedali di comunità".