Mcl compie cinquant'anni e apre l'anno sociale al Santuario

Nel 50esimo dalla sua fondazione il Movimento Cristiano Lavoratori (Mcl) del territorio apre l'anno sociale 2022-2023 al Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio.

Mcl apre l'anno sociale al Santuario

Si è svolto venerdì 21 ottobre 2022 il momento di apertura dell’anno sociale 2022-2023 del Movimento Cristiano Lavoratori del territorio che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di dirigenti, soci e simpatizzanti ad ogni livello di responsabilità. La serata è iniziata con la messa celebrata nel Santuario dall’assistente ecclesiastico centrale don Angelo Frassi e concelebrata dagli assistenti ecclesiastici dei circoli e delle comunità del territorio in cui il Movimento è presente e svolge le sue attività. Durante la cerimonia in basilica don Angelo ha ricordato quanta strada è stata fatta dall'8 dicembre 1972 - giorno della nascita di MCL - sempre in un rapporto di sostegno alla Chiesa universale e alle Chiese particolari di riferimento, proprio a partire dalle tante comunità e parrocchie del territorio, attraverso la formazione e gli insegnamenti del magistero sociale cristiano, da applicare nei vari ambiti del quotidiano.

Festa al ristorante

Al termine della messa, dopo la corale preghiera di affidamento a Maria, il trasferimento al ristorante per la cena conviviale con l'intervento del presidente MCL del territorio Michele Fusari che ha ringraziato in primis don Angelo e poi ad uno ad uno gli assistenti ecclesiastici presenti alla celebrazione e tutti gli amici convenuti per il loro ruolo di responsabilità nel servizio che svolgono in MCL che , grazie al contributo di tutti, è oggettivamente cresciuto in questi ultimi anni in radicamento e visibilità, incrementando il raggio di azione e di presenza nei territori di competenza operativa, che coprono geograficamente le diocesi di Crema-Cremona -Lodi. Il presidente Fusari ha poi elogiato il quotidiano lavoro dei collaboratori e del team di consulenti e professionisti che operano nelle strutture operative del “sistema servizi MCL alla persona” e ha presentato il programma formativo 2022-2023 di MCL del territorio riassunto nella brochure preparata dall’area operativa incaricata per la formazione che è stata distribuita nel corso della serata.

"In mezzo secolo abbiamo fatto davvero tanto"

“Abbiamo aperto questo anno sociale 2022-2023 carichi come non mai - racconta Fusari - forti di quello abbiamo fatto in mezzo secolo di presenza nel mondo perché cristiani, davvero tanto, ma soprattutto motivati a continuare tutti insieme , con grande spirito di servizio , quel tragitto che, tra qualche settimana, taglierà il traguardo del 50esimo anniversario di fondazione, il nostro Giubileo: era infatti l’8 dicembre del 1972 quando Papa Paolo VI dal balcone di piazza San Pietro, durante l’Angelus, benedisse la nascita di MCL, un movimento ecclesiale, popolare, da sempre fedele al Magistero della Chiesa che continua, con orgoglio, a camminare fianco a fianco alle persone che incontra e alla società tutta. Tante amiche e tanti amici si sono inter-scambiati nell’impegno a servizio del Movimento, ad ogni grado e livello di responsabilità in questi decenni, dai soci fondatori fino ad arrivare ai giorni nostri. Molte persone non sono più tra noi in questa vita terrena e abbiamo volute ricordarle coralmente durante la messa. La crescita che abbiamo avuto, specialmente in questi ultimi anni, non sarebbe stata possibile senza il loro amore verso il Movimento, crescita che continua ad essere possibile grazie a chi c’è e continuerà ad esserci con vera passione associativa: siamo in tanti,sempre di più e ne andiamo molto fieri! Ad multos annos, MCL”.