Matteo Bigica a "La Tv dei 100 e Uno" di Piero Chiambretti

Matteo Bigica è uno dei piccoli partecipanti de "La Tv dei 100 e Uno". C’è anche il promettente rivoltano di soli sette anni tra i 100 bambini che sono riusciti a far breccia nel cuore del conduttore Piero Chiambretti e a guadagnarsi un posto d’onore nella sua nuova trasmissione, in onda su Canale 5 dallo scorso mercoledì.

Appassionato di ballo e del celebre anime "Pokémon", Matteo è l’ultimo di quattro figli ed è l’orgoglio di papà Antonio e di mamma Cettina, che ha raccontato entusiasta la sua esperienza sul piccolo schermo.

"È successo tutto casualmente. Un giorno stavamo guardando un film su Canale 5 e a un certo punto è apparso in sovrimpressione l’annuncio che diceva che stavano cercando bambini talentuosi per un nuovo programma televisivo. Abbiamo preso il numero di telefono al volo e abbiamo deciso di iscrivere Matteo".

"Matteo è stato fin da subito elettrizzato dall’idea di andare in televisione e conoscere tanti volti noti dello spettacolo. Era contentissimo di vedere dal vivo persone che aveva sempre visto soltanto in tv. Divertirsi assieme a loro è stato per lui un’emozione a dir poco fantastica".