Magic Xmas: ad Antegnate Gran Shopping la magia del Natale conquista tutti

Sponsorizzato

All'Antegnate Gran Shopping, si sta preparando un Natale coinvolgente e divertente per tutti. Ecco gli eventi in programma.

L’atmosfera di Natale cattura i cuori dei bambini, ma anche degli adulti, tanto più se tutto intorno c’è aria di festa ed allegria. Come al centro commerciale Antegnate Gran Shopping, dove si sta preparando un Natale coinvolgente e divertente per tutti. Ecco gli eventi in programma.

Pattinaggio sui ghiaccio in galleria

Dal 3 dicembre, si verrà subito trasportati nel mood natalizio, grazie alla pista di pattinaggio su ghiaccio; un vero divertimento per tutti, per i più piccoli, ma anche per i ragazzi e per chi ha… qualche anno in più! Volteggiare, più o meno abilmente, sulla lastra ghiacciata da soli o in compagnia di amici e famigliari ci fa sentire subito protagonisti di un film di Natale.

La pista, allestita in Piazza Milano, sarà aperta tutti i giorni fino al 6 Febbraio, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 21; sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 21.

Il trenino per i bambini

Dal 4 dicembre partirà invece il tenero trenino Ciuff Ciuff che trasporterà i bambini, e la loro fantasia, fra le luci e gli addobbi della Galleria; a bordo di Ciuff Ciuff si viaggerà, gratuitamente, fino al 9 Gennaio.

Selfie con Babbo Natale

E per chi ha il pallino dei selfie… come perdere l’occasione di farne uno con… Babbo Natale?! Sarà appositamente in Galleria nei giorni 4 e 5, 8, 11 e 12, 19 e 24 Dicembre, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Confezionamento pacchi regalo fino alla vigilia

Dalle vetrine dei negozi di Antegnate Gran Shopping brillano tantissime idee per lo shopping delle feste per sé e per fare i regali più belli a chi si ama. E, a proposito di regali, anche quest’anno il servizio confezionamento pacchi regalo è attivo dall’1 al 24 Dicembre, in Piazza Brescia: con un contributo ad offerta libera, si potranno avere pacchetti bellissimi e sostenere l’Associazione Solidale per il Malawi, impegnata nella gestione di un centro nutrizionale. E se i bambini voglio imbucare le proprie letterine a Babbo Natale? Naturalmente in Galleria non mancherà l’apposita cassetta postale, altrimenti… che Natale sarebbe?!