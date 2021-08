Lunghe code davanti alle poste: il sindaco scrive al direttore

Lunghe code e attese interminabili davanti all'ufficio postale di via Vittoria. Il sindaco di Spino d'Adda Luigi Poli scrive alle Poste.

Dal 12 luglio l'ufficio postale è aperto solo martedì, giovedì e sabato, con buona pace degli spinesi, costretti ad affrontare code estenuanti nella stagione più torrida dell'anno.

Poli ha inviato una lettera al direttore dell'ufficio postale di Spino e al direttore delle Poste di Cremona Maria Rosa Raciti riportando i malumori registrati nella cittadinanza.

"L'ufficio postale del nostro comune ha subito nel periodo che va dal 12 luglio 2021 al 20 agosto 2021 una pesante riduzione dei giorni di apertura - ha scritto - Questa chiusura, decisa da Poste Italiane, si è rivelata alquanto gravosa per i nostri cittadini che hanno avuto bisogno del vostro servizio; gravosa non solo per le lunghe code e i lunghi tempi di attesa all'esterno dell'ufficio, ma soprattutto per i pesanti disagi che le persone, spesso anziane, hanno dovuto sopportare aspettando in piedi, al caldo e sotto il sole".