Lunghe code al passaggio a livello di via Caravaggio sulla Sp 19

Capralba

Il sindaco di Capralba Damiano Cattaneo ha scritto nuovamente a Rfi

Tempi di attesa troppo lunghi al passaggio a livello di via Caravaggio a Capralba. Il sindaco Damiano Cattaneo scrive ancora a Rete ferroviaria italiana (Rfi).

Code al passaggio a livello

Per le auto in coda si tratta di quasi dieci minuti di sosta fra l’abbassamento e il risollevamento delle sbarre. Una tempistica che finisce per paralizzare il traffico veicolare di chi si sposta da e verso Misano, lungo la Sp 19.

Nuova mail del sindaco

Il sindaco Cattaneo, che già a dicembre aveva scritto a Rfi, ha segnalato nuovamente la problematica.

"Ho deciso di riscrivere a Rfi, dopo che mi è stata inviata una foto di una colonna di auto che arrivava fino ai cancelli dell’oratorio, quindi a circa 400 metri di distanza - ha detto - A dicembre, la società mi aveva spiegato che il passaggio a livello è stato adeguato alle prescrizioni del Ministero, ma sulla Sp 19 abbiamo un alto transito di mezzi, e il maggior tempo di chiusura delle sbarre incide sulla viabilità. Nell’ultima mail ho fatto presente i problemi di inquinamento che derivano da queste code, ma anche di sicurezza, perché rischiano di ostacolare i mezzi di soccorso. Infine c’è anche un aspetto relativo alla salvaguardia dei pedoni, perché nei punti in cui la strada si stringe il marciapiede è sottodimensionato e questo traffico può rappresentare un pericolo".

Cosa dice Rfi

In attesa di conoscere la risposta, l’ufficio stampa di Rfi ha spiegato i motivi per cui i tempi di attesa al passaggio a livello sono cambiati.