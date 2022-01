Lunedì si rientra in classe nella nuova scuola green e tecnologica

Pieranica

L'inaugurazione ufficiale, a causa della situazione pandemica, è slittata in primavera.

Un rientro in classe che suona come un'inaugurazione per gli alunni di Pieranica. Lunedì 10 gennaio, infatti, i bambini che frequentano le classi della primaria di via Marconi saranno accolti nel nuovo plesso scolastico di via Don Dominoni: una scuola green e antisismica concepita con l’applicazione delle più moderne tecnologie per una scuola a misura di bambino.

Apre la nuova scuola di Pieranica

Al primo piano dell’edificio, oltre alle sei aule per la didattica è presente un’aula polifunzionale, mentre al piano terra si trovano l’aula magna, la mensa, la palestra e la sala insegnanti. In tutti gli ambienti le grandi finestre permettono di sfruttare al massimo la luce naturale. La struttura dell’edificio è realizzata con impianti di ultima generazione che prevedono il riscaldamento a pavimento alimentato da pompe di calore, un impianto di ventilazione meccanica controllata e di deumidificazione, funzionanti al 100% con energia elettrica in quanto collegati all’impianto fotovoltaico presente sul tetto.

"Sarà un beneficio per alunni e insegnanti"

“Le scelte che fa un amministratore devono essere fatte in base alla situazione oggettiva in cui si trova - ha commentato il sindaco Valter Raimondi - Il nostro sogno e dovere era portare a termine quest'opera, evitando di buttare soldi pubblici e quindi di ogni pieranichese. Il comfort della scuola è ottimo e l’estetica dell’edificio è funzionale e adeguata agli standard delle nuove didattiche, questo sono sicuro che porterà, un importante beneficio per gli alunni e per gli insegnanti”.

Inaugurazione ufficiale in primavera

Lunedì mattina, tutti i bambini saluteranno la scuola “vecchia” e a piedi andranno alla scuola nuova, dove cominceranno da subito le consuete attività didattiche.

Al loro ingresso il taglio del nastro tricolore simboleggerà come da quel momento, grazie al nuovo edificio, "per Pieranica e i paesi limitrofi si apre una nuova era fatta di maggiori servizi e di una migliore qualità di vita", ha concluso il primo cittadino. A causa dell’attuale situazione pandemica, l’inaugurazione ufficiale verrà fatta in primavera.