L'Onu istituisce il World Basketball Day, sarà il 21 dicembre

L'assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 agosto a New York con una risoluzione ha istituito il World Basketball Day, la giornata internazionale della pallacanestro. La data scelta è quella del 21 dicembre, data in cui il padre di questo sport - il dottor James Naismith - alzò la prima palla a due di sempre nella palestra YMCA dello Springfield College (Massachusetts, USA) nel lontano inverno del 1891. Il basket è il primo gioco di squadra ad avere la propria giornata internazionale ufficialmente riconosciuta dall'Onu.

Istituito il World Basketball Day: è il 21 dicembre

Il 21 dicembre di ogni anno si celebrerà il World Basketball Day, la giornata internazionale della pallacanestro. Lo ha deciso con una risoluzione l'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella seduta del 25 agosto, facendo così diventare il basket il primo gioco di squadra ad avere una propria giornata internazionale riconosciuta dall'Onu. La data scelta non poteva che essere quella della prima "palla a due" della storia nella palestra dello Springfield College, alzata dal professor James Naismith che nel giro di poche settimane aveva inventato un gioco - codificandolo con tanto di regole - per coinvolgere e far divertire gli studenti nelle rigide giornate invernali con le lezioni di educazione fisica che si dovevano tenere al chiuso. La data della risoluzione votata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite è coincisa con la prima giornata dei Campionati mondiali di basket in corso tra Filippine, Giappone e Indonesia. E proprio le Filippine - con l'ambasciatore all'Onu Antonio Lagdameo - sono state la nazione-sponsor del World Basketball Day davanti all'Assemblea dell'Onu, confermando la passione per la "palla a spicchi" del paese asiatico.

La nascita del Basket Ball

La storia della nascita del Basket Ball è nota a tutti gli appassionati di pallacanestro. Affonda le sue radici nel lontano 1891 per merito di un professore canadese di educazione fisica, James Naismith, incaricato dal collega dello Springfield College, il dottor Luther Halsey Gulick, responsabile del corso di educazione fisica, di cercare qualcosa che potesse distrarre e divertire gli studenti durante le lezioni invernali di ginnastica, che si tenevano al coperto a causa del rigido inverno. In particolare Gulick lo incaricò di inventare un gioco di facile apprendimento da disputare indoor, con poche occasioni di contatto, e che non incidesse troppo sulle casse dell'economato. Nel suo tentativo di idearne uno nuovo, Naismith si ispirò a un gioco che aveva conosciuto da bambino in Ontario, chiamato "Duck-on-a-rock" ("anatra su una roccia"), il cui fattore cruciale era il tiro a parabola di un sasso. Pensò inoltre ad alcuni giochi antichi, come l'azteco Tlachtli e il maya Pok-Ta-Pok; analizzò poi gli sport di squadra più in voga all'epoca (football americano, rugby, lacrosse, calcio). Dopo circa due settimane di lavoro, Naismith scrisse cinque principî fondamentali: il gioco è praticato con un pallone rotondo, che può essere toccato esclusivamente con le mani; non è permesso camminare con il pallone fra le mani; i giocatori possono posizionarsi in qualsiasi posizione essi preferiscano, nel corso del gioco; non è consentito alcun contatto fisico tra i giocatori; il "goal" è posizionato orizzontalmente, in alto.

Il 21 dicembre 1891 Naismith tradusse questi principî in tredici regole, che divennero la base di ciò che il giornale studentesco universitario Triangle definì: "A new game" ("Un gioco nuovo"). Nello stesso giorno organizzò la prima partita sperimentale della storia, disputata dal cosiddetto First Team: un gruppo di 18 giocatori (gli studenti della classe dello stesso Naismith), suddivisi in due squadre di nove ciascuno. L'incontro terminò con il risultato di 1-0. Le tredici regole vennero pubblicate sul The Triangle il 15 gennaio 1892: nacque così ufficialmente il nuovo gioco del basket ball (palla al cesto). Naismith organizzò la prima partita ufficiale l'11 marzo 1892 (secondo alcuni si giocò il 2 marzo). Fu un incontro disputato tra una squadra di docenti e una di studenti: vinsero i primi con il risultato di 5-1.

Il fondamentale contributo di un professore universitario

Si deve ad un professore universitario, David Hollander, docente di di Sports Management della New York University l'idea di creare una giornata internazionale per il basket riconosciuta in tutto il mondo. Nel suo libro "Come il basket può salvare il mondo" si può infatti trovare un documento “immaginario” talmente rigoroso e dettagliato che l’Onu, accogliendo di buon grado la fortunata intuizione dell’autore, ha poi utilizzato come bozza per stilare il testo ufficiale della risoluzione. Il professore newyorkese, grazie al suo libro e collaborando attivamente durante tutta l'estate con il governo delle Filippine, è riuscito a portare in tempi-record la risoluzione sul tavolo delle Nazioni Unite, giusto in tempo per la giornata d'apertura dei Mondiali.