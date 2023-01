Linee ferroviarie ko, l'assessore Terzi: "Colpa di Rfi, l'infrastruttura non è all'altezza"

“Abbiamo investito 1,7 miliardi per treni nuovi ma i disagi di questa mattina confermano che fino a quando la Lombardia non avrà un’infrastruttura all’altezza il sistema ferroviario lombardo dovrà fare i conti con problemi per i pendolari e tutti i viaggiatori”. Così l’assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Terzi, commenta i guasti di questa mattina in Lombardia che hanno avuto ripercussioni su diverse linee regionali.

Le polemiche su Trenord e Rete ferroviaria italiana

Come già in passato, Regione attribuisce il grosso della responsabilità per i guasti e i ritardi (questa mattina, giovedì 19 gennaio, soprattutto sulla linea Milano-Verona, e poi a Bergamo, Lecco e Como) alle carenze delle linee, gestite da Rfi.