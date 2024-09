Linee di credito agevolate per i danni dell'alluvione del Morla a Bergamo: c'è anche Bcc Treviglio

C'è anche la Bcc di Treviglio nel gruppo di banche che ha aderito nei giorni scorsi al Patto di collaborazione per Bergamo, promosso dal Comune a seguito del pesantissimo bilancio dell'alluvione del torrente Morla del 9 settembre. Con la Cassa rurale trevigliese, che recentemente ha aperto una filiale proprio in centro al capoluogo orobico, ci sono anche Intesa SanPaolo, Bper, Banco BPM-Agos, BCC Milano, BCC Bergamasca e Orobica e BCC Oglio e Serio

Linee di credito dedicate a condizioni agevolate

In particolare, ammonta a 20 milioni di euro il plafond a disposizione per prestiti a condizioni “dedicate”, riservate alle vittime del maltempo, siano essi privati o aziende. Per far fronte ai costi legati agli interventi di ripristino e di ricostruzione, potranno richiedere finanziamenti sino ad un massimo di 300mila euro con durata e tasso personalizzati - da definirsi in base al merito creditizio - e senza spese di istruttoria.