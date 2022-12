L'incredibile villaggio di Natale di casa Cerri, a Vailate

Tra le (poche) certezze che ci sono rimaste in questi anni decisamente sui generis nella Geradadda, ce n'è una che strappa ogni volta un sorriso e un'emozione: è il villaggio di Natale di casa Cerri, a Vailate, che anche quest'anno, più grande di prima, si prepara a diventare una delle attrazioni natalizie più apprezzate del paese.

Il villaggio di Natale di Daniele Cerri a Vailate

Da anni, infatti, il ventenne Daniele Cerri addobba la casa dei suoi nonni come un vero e proprio villaggio natalizio, con luci, decorazioni, caramelle per i visitatori e tanti nuovi elementi d’arredo. Sono tantissimi i vailatesi che a ridosso delle festività si fermano davanti alla villetta al 12 di piazzale Aldo Moro, che sfavilla di luci e di oggetti scenici. Tutto cominciò con una passione: con piccoli presepi, che sono via via aumentati di dimensione anno dopo anno. L'anno scorso aggiunse allo spettacolo dei pinguini, delle foche, un igloo e delle casette rivestite di cotone.

Tutto pronto per l'accensione, sabato 10 alle 17

Foto 1 di 17 Foto 2 di 17 Foto 3 di 17 Foto 4 di 17 Foto 5 di 17 Foto 6 di 17 Foto 7 di 17 Foto 8 di 17 Foto 9 di 17 Foto 10 di 17 Foto 11 di 17 Foto 12 di 17 Foto 13 di 17 Foto 14 di 17 Foto 15 di 17 Foto 16 di 17 Foto 17 di 17

Le novità di quest'anno: tutti i muri illuminati

Non possono mancare le luci, la musica, la cassetta postale dove imbucare le letterine a Babbo Natale e le caramelle per la gente che viene a visitarla. Un lavoro di diversi mesi. Quest'anno le novità sono state parecchie:

"Ho decorato tutte le pareti della casa di luci - spiega - Ho aggiunto gli elfi e ho costruito la casetta".

In più c'è un treno, con dei vagoni contenente regali, diversi peluche, un impianto sul tetto che diffonde musica, e ha coinvolto nella decorazione anche un pezzo del vicino giardino comunale.

"Sul retro ho creato un albero di 3 metri decorato di luci, con delle renne e la slitta, e ho aggiunto un grande babbo natale gonfiabile in movimento".

Tutto pronto? No: mancano solo gli ultimi ritocchi al presepio. Poi potranno cominciare le annuali visite. "Ci sarà anche un porta lettere dove i bambini potranno imbucare la propria letterina" conclude Daniele. L'accensione è in programma per oggi, sabato 10 dicembre, alle 17. Poi, la casa di Natale sarà visitabile nei giorni feriali dalle 17:30 alle 21:15, mentre nel weekend dalle 17:30 alle 22.

Piazzale Aldo Moro a Vailate