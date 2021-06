L'incredibile video "perduto" dei Van Halen, girato a Rivolta d'Adda

Nelle ultime ore ne ha scritto persino Rolling Stones, la bibbia del rock mondiale: dai meandri di internet, è rispuntato due giorni fa, domenica 6 giugno 2021, un videoclip praticamente inedito della canzone "So this is love" dei Van Halen. Girato, incredibile ma vero, al Parco della Preistoria di Rivolta d'Adda.

Il video perduto dei Van Halen

A scoprire la chicca, già diventata "cult" per gli appassionati del gruppo di Pasadena, California, è stato Kosmo VanHalenItalia, un piccolo canale Youtube italiano dedicato alla celeberrima band heavy metal statunitense. Secondo Rolling Stones, il video era stato prodotto per la televisione italiana, dal momento che in quei mesi il gruppo era in tour nel nostro paese.

Rock sul brontosauro

Nel video, che dura esattamente tre minuti, i Van Halen suonano davanti al brontosauro del parco, una delle riproduzioni "simbolo" del parco che si trova lungo il fiume Adda a Rivolta e che compie quest'anno 43 anni di vita (fu aperto nel 1978). Scatenatissimo l'allora frontman del gruppo David Lee Roth, che si diverte cantando sulle zampe e sulla coda dell'enorme dinosauro di vetroresina, a dimensione naturale.

Il video sarebbe stato girato il 14 novembre 1981, e fu trasmesso all'inizio del 1982 dalla Rai, durante la trasmissione "Happy Circus" (una sorta di Top of the Pops dell'epoca). Poi, sostanzialmente, sparì nei meandri degli archivi. Divenne una sorta di leggenda, di cui si vagheggiò anche qualche anno più tardi in un magazine dedicato ai Van Halen. Ma di fatto, i fan l'hanno potuto rivedere soltanto in questi giorni, grazie alla ripubblicazione da parte dei gestori del canale Youtube. Esattamente 40 anni dopo. Il video in poche ore ha già superato le 100mila visualizzazioni ed è stato commentato con grande sorpresa dai fan.

