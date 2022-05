Le messe itineranti a Capralba e Farinate

A Capralba e Farinate

Otto messe durante tutto il mese saranno celebrate a cielo aperto, in presenza della statua della Madonna col bambino

Tornano le messe itineranti nei quartieri di Capralba e Farinate per il mese di Maria.

Le messe itineranti

L’appuntamento è settimanale, con la celebrazione del mercoledì nelle vie di Capralba e del giovedì in quelle della frazione di Farinate.

"L’evento che apre il mese è il pellegrinaggio dell’Unità pastorale al santuario di Caravaggio - ha spiegato don Emanuele Barbieri - Con il riferimento al santuario mariano e al peregrinare, i mercoledì e giovedì di tutto il mese celebriamo la messa delle 20.30, preceduta dal rosario, nei quartieri della comunità".

Ottomesse con la statua di Maria

Otto messe che, clima permettendo, saranno celebrate a cielo aperto, in presenza della statua della Madonna col bambino che, prima della pandemia, veniva lasciata nel giardino di una famiglia del quartiere e spostata di settimana in settimana. Per evitare capannelli di visitatori e potenziali situazioni di contagio, al momento la statua viene riportata ogni sera in parrocchia.