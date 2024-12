Le meraviglie della natura nelle immagini del concorso "Emozioni sul Serio"

Con la cerimonia di premiazione dei vincitori che si è tenuta eri sera, venerdì 6 dicembre, a Romano di Lombardia, alla presenza del presidente Basilio Monaci e dei membri della giuria Laura Comandulli, Ivan Bonfanti e Sergio Mazzoleri, cala il sipario sulla 15esima edizione di “Emozioni sul Serio”, il concorso fotografico e video promosso dal Parco del Serio, quest’anno dedicato al tema “Fiori, colori e stagioni nel Parco del Serio”.

Il Parco del Serio e l'incanto della natura

Obiettivo del concorso promosso dall'ente è stato quello di raccogliere ed esporre le opere che testimoniano ciò che è il territorio del Parco, al fine di farne conoscere il suo valore naturalistico e storico paesistico, attraverso la promozione di una maggiore attenzione al rispetto delle specificità ambientali del Parco, affinché visitatori e nuove generazioni possano contribuire alla sua tutela e valorizzazione. Il tema di quest’anno è stato poi un’occasione per catturare la bellezza e la varietà di fiori, piante e paesaggi che caratterizzano il territorio è stato detto in apertura.

I premiati: vince un cremasco

Il primo classificato è Giovanni Moretti di Crema, che ha immortalato a Ripalta Vecchia un gruccione, variopinto uccello appartenente alla famiglia Meropidae, secondo Marco Marchetti di Calcinate, con una a Cavalletta verde (Tettigonia viridissima) posata su un coloratissimo fiore di Buddleja, terzo Luca Nichetti di Crema, con una coccinella posata su un trifoglio incarnato (Trifolium incarnatum). Miglior fotografia macro Matteo Cattaneo di Capralba e miglior video quello di Mattia Quarti di Cologno al Serio. Menzioni speciali per Patrizio Aceti di Ghisalba, Guglielmo Zanchi di Spirano e Mattia Lazzari di Cologno al Serio. La premiazione è stata anche l’occasione per la presentazione del calendario ufficiale 2025 del Parco del Serio, all’interno del quale sono state inserite le migliori 12 fotografie selezionate dalla giuria.

Foto 1 di 3 Primo Classificato Foto 2 di 3 Secondo classificato Foto 3 di 3 Terzo classificato

Le foto inserite nel calendario 2025

“Anche quest’anno le migliori fotografie di questo concorso caratterizzano il nuovo calendario che da settimana prossima sarà in distribuzione presso i Comuni appartenenti al Parco del Serio, le Pro loco e la sede del Parco a Romano di Lombardia - commenta il presidente del Parco, ringraziando tutti i partecipanti, le GEV ed il personale del Parco, che come sempre supporta tutte queste iniziative. Ormai è diventata una consuetudine apprezzata dai cittadini e che noi vogliamo proseguire”.

Per il 2026 già deciso il tema: i 40 anni dall’istituzione del Parco del Serio.

Lavori in corso

Intanto a Crema sono in corso di svolgimento i lavori di ripristino del percorso naturalistico che dall’area di via Viviani, arriva nei pressi del parcheggio "La Buca" lungo le rive del fiume, che le piene dello scorso ottobre avevamo gravemente danneggiato. Per consentire il ripristino della passeggiata, che consente la fruizione alle persone con ridotta mobilità, il Parco aveva ricevuto un importante finanziamento da parte di Regione Lombardia, ed ora l’Ente presieduto da Monaci ha recuperato dal proprio bilancio le risorse necessarie per sistemare i danni e consentire il completamento dell’importante progetto "Un Parco per tutti".