Le maglie speciali in ricordo di Irvano

Vailate

Gli amatori hanno voluto ricordare l'amico scomparso Irvano Stombelli

Al centro sportivo una serata per ricordare Irvano Stombelli, il vailatese scomparso nel gennaio 2017 all’età di 27 anni.

Lunedì, prima della partita fra gli amatori dell’A.C. Vailate e il Romanengo, la squadra ha consegnato maglie speciali alla famiglia di Irvano, all’Amministrazione rappresentata dal sindaco Paolo Palladini, alla dirigenza della società calcistica vailatese e al gruppo di volontariato "Bello come il Sole".

Le maglie speciali "In campo con noi"

Il gruppo "Bello come il sole" è nato proprio in memoria del 27enne e i colori che ne contraddistingono logo e magliette, il giallo e il nero, sono i colori sociali scelti dalla squadra degli amatori, che è scesa in campo con queste tinte invece delle canoniche casacche rossoblu indossate dall’A.C. Vailate.

Le maglie speciali portano tutte il numero 1 sulle spalle e il nome di Irvano, mentre sul fondo la scritta "In campo con noi" perché, come ha ricordato il presidente di "Bello come il sole" e capitano della squadra Daniele Persico, gli amatori scendono sempre in campo in 12.

Le parole del viceallenatore

"L’evento doveva svolgersi due settimane fa ma è stato rimandato per via del maltempo - ha commentato il viceallenatore Daniele Fontana - Felicissimi per il dono, i genitori di Irvano hanno sentito molto vicini a sé sia la squadra sia il gruppo 'Bello come il sole'”.

Fontana ha inoltre ricordato che la prossima primavera si terrà un torneo in memoria di Irvano.