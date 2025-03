L'Avis continua a crescere e quest'anno spegne 75 candeline

Un 2024 di successo e nuovi importanti traguardi per il 2025. Il 2024 si è chiuso con numeri decisamente positivi per la sezione Avis di Rivolta, confermando ancora una volta l’impegno e la dedizione di tutti i donatori e del gruppo di volontari che da anni contribuiscono alla crescita e al successo dell’associazione. A confermarlo è stata l’assemblea annuale che si è tenuta la scorsa settimana nella sede di Rivolta, durante la quale il presidente Marco Colombi ha presentato i risultati raggiunti nel corso dell’anno. Un incremento che fa ben sperare.

"I donatori effettivi sono 311 (11 in più rispetto al 2023), le nuove tessere sono state 22 (2 in più), 11 (5 in meno), hanno cessato l’attività, per motivi di salute, perché dimissionari o trasferiti, le domande di iscrizione sono state 31 (12 in più) e questo è un dato certamente positivo, come positivo è l’aumento dei donatori effettivi. Le donazioni del 2024 sono state 564 (3 in meno), ma bisogna ricordare che nel mese di giugno è saltata una data. Di queste 469 al Centro Trasfusionale di Rivolta, 71 a Crema e 24 plasmaferesi. Dal novembre 1950, anno di costituzione della nostra sezione, al 31 dicembre 2024, sono state rilasciate 1510 tessere".